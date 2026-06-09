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Közélet Nézettségi adatok RTL TV2

Nincs vége a magyarok híréhségének – megint az RTL dörzsölheti a tenyerét

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Így alakultak a 23. hét nézettségi adatai.

A kereskedelmi csatornák ezúttal sem változtattak a hétköznapi főműsoridős kínálaton. Az RTL-en ismét a The Floor indította az estét, a vetélkedő átlagosan 333 ezer nézőt vonzott a teljes lakosság körében. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 éves korosztályban 167 ezren követték 13,8 százalékos közönségarány mellett, vagyis a műsor nagyjából megismételte az egy héttel korábbi eredményét. Az est második felében a csatorna ismétléseket sugárzott, amelyek néhány százezres nézőszámot értek el a teljes lakosság körében.

A TV2-n az előző hetinél valamivel gyengébb teljesítményt nyújtó Kincsvadászok töltötte ki a műsorsáv első felét. A régiségkereskedős műsor átlagosan 475 ezer nézőt ültetett a képernyők elé. A 18-59 évesek körében 154 ezres nézőszámot és 12,7 százalékos közönségarányt ért el.

A TV2 az Újratervezés teljesítményének ismét örülhetett. A lakásfelújítós műsor új évada a rendkívül késői, fél 11-es kezdés ellenére is 243 ezer nézőt hozott a teljes lakosság körében, ami kifejezetten jó eredménynek számít.

A hírek nézettsége megugrott a kormányváltás óta
A hírek nézettsége megugrott a kormányváltás óta
Fotó: DepositPhotos.com

Megint a híreké a főszerep

A nyári tévés uborkaszezonban igazán kiugró nézettségek akkor születnek, hogyha rendkívüli esemény zajlik – a 22. héten például a budapesti rendezésű BL-döntő robbantott nagyot. Azonban a kormányváltás óta továbbra is jellemző, hogy a lakosságot jobban érdeklik a hírek, a heti győzelmet pedig április óta sokadjára ismételten az RTL Híradó húzta be: ezúttal a múlt szerda esti kiadás volt a nyerő.

A csatorna honlapján elérhető tematika szerint a nap bombahíre és a híradó főtémája ekkor az volt, hogy sajtóértesülések szerint Orbán Viktor személyesen rendelhette el a rajtaütést az ukrán pénzszállítókon.

A hírműsort a teljes lakosság körében 662 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 273 ezren ültek a képernyők előtt,ami 28,8 százalékos közönségarányt jelent.

Sportesemények

A hét legjobb nézettséget elérő sporteseménye a Magyarország-Finnország focimeccs volt, a felkészülési mérkőzésen a magyar válogatott 2-1-es győzelmet aratott a vendég finnek felett – ezt 512 ezren látták a készülékek előtt.

A Forma-1 mezőnye mindeközben Monacóba érkezett, a hercegségben egy fordulatos futam után ismét a Mercedes fiatal olasz sztárja, Kimi Antonelli látta meg elsőként a kockás zászlót, és tovább növelte előnyét az összetettben. A versenynaptár egyik legikonikusabb állomásának számító futamot 355 ezren nézték.

Így alakult a hétvége

Szombaton az RTL A mi kis falunk újabb epizódjával várta a nézőket, amit ezúttal 437 ezren láttak a teljes lakosság körében. A TV2 párhuzamosan a Csak semmi pánik klasszikus magyar filmet vetítette le, amit 311 ezren néztek – az este győztese tehát itt is az RTL volt.

Vasárnap az RTL ismét A renitens című saját gyártású sorozatával készült, amit 383 ezren néztek. A legújabb Heti hetes a fél 10-es kezdés ellenére 292 ezer nézőt hozott. A TV2 a Kincsvadászok – VIP változatával várta a nézőket, ez a teljes lakosság körében 443 ezer főt érdekelt, azaz vasárnap ez a csatorna örülhetett a főműsoridőben.

Így alakult a heti végeredmény

Az RTL ezúttal mind a hétköznapokon, mind a hétvégén jobban teljesített összességében, mint a TV2 – azaz a végeredmény is egyértelmű. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a csatorna 15,3 százalékos közönségarányt ért el, szemben a TV2 13,7 százalékával.

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