NKA-ügy – Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs ügyvédje

Hankó Balázs

emlékeztetett: indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán május 7. óta folyamatban lévő eljárásban a volt miniszter kollégáit június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. Ugyanakkor a május eleje óta eltelt 3 hónapban nem indítványozták az ellenzéki politikus

mentelmi jogának felfüggesztését, ami szerinte csak azt jelentheti, nincs vele szemben ehhez adat. "