NKA-ügy – Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs ügyvédje

Részletes észrevétellel fordult a főügyészséghez Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő ügyvédje hétfőn. Erről a politikus nyilatkozatban tájékoztatta az MTI-t.
Hankó Balázs a nyilatkozatban emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban a hatóságok letartóztatták a miniszterként általa felügyelt Nemzeti Kulturális Alap több munkatárást.
Az ellenzéki politikus közölte: nem próbál elszökni, együttműködik a hatóságokkal, de visszautasítja, hogy letartóztatása már eldöntött tény lenne. „Az elmúlt időszakban kormányzati pozícióban lévő közszereplők részéről burkolatlan célzások és politikai indíttatású nyilatkozatok láttak napvilágot, melyek azt a látszatot keltik: a letartóztatásom már előre eldöntött tény. Ezt a gyakorlatot határozottan visszautasítom!” – írta. "Nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük. Nem követtem el bűncselekményt.
Éppen ezért tartanám megalapozatlannak – csakúgy, mint volt kollégáimmal szemben –, ha a legsúlyosabb kényszerintézkedést alkalmaznák olyan körülmények között, amikor annak törvényi feltételei nem állnak fenn" – fűzte hozzá.
Hankó Balázs emlékeztetett: indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztését, ha a büntetőeljárásban adat merül fel arra, hogy a mentelmi joggal rendelkező személy gyanúsítotti kihallgatásának, vele szemben kényszerintézkedés alkalmazásának van helye. A NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságán május 7. óta folyamatban lévő eljárásban a volt miniszter kollégáit június 23. napján őrizetbe vették, majd letartóztatták. Ugyanakkor a május eleje óta eltelt 3 hónapban nem indítványozták az ellenzéki politikus mentelmi jogának felfüggesztését, ami szerinte csak azt jelentheti, nincs vele szemben ehhez adat. "
Csak remélni tudom, hogy tévedek, bár nehéz másra következtetnem: kollégáim ellen alaptalanul alkalmazott kényszerintézkedés során elnyert vallomásokkal akarnak indokot szolgáltatni az ellenem indítandó bosszúhadjárathoz" – fogalmazott Hankó Balázs.
A közvéleménynek természetesen joga van az igazság megismeréséhez. De senkinek, főként vezető politikai pozícióban lévőknek nincs joguk ahhoz, hogy politikai vagy médiacélokból előre bűnöst kreáljanak bárkiből. A bíróság dönt, nem a címlapok, nem a közösségi média, és nem a politikai ellenfelek – írta a képviselő. Közölte: hisz abban, hogy Magyarországon továbbra is a jog uralmának kell érvényesülnie, és „nem politikai nyomásgyakorlás vagy hangzatos szalagcímek határozzák meg emberek sorsát”, ezért adott be hétfőn jogi képviselőjén, Tóth M. Gábor ügyvéden keresztül részletes észrevételt a Főügyészséghez. „A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg” – fogalmazott az ellenzéki politikus.