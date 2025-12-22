2p
Nőni fognak az élelmiszerárak – a gazdák is beálltak a tüntető kamionosok mellé

A gazdálkodók számára is óriási terhet jelent az útdijemelés, ami ellen a kamionosok hétfőn tüntetnek Budapesten. A díjemelések érdemi kárvallottja a mezőgazdaság lesz a legnagyobb érdekképviseleti szervezet elnöke szerint.

Ha a közúti szállítás költsége jelentősen megnő, akkor minden drágulni fog, amit szállítani kell, és ebbe az élelmiszer is beletartozik – figyelmeztetett a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ). A termelők legnagyobb érdekképviseleti szervezetének elnöke, Koncz Máté a Blikknek arról beszélt: teljes mellszélességgel a tüntető kamionosok mellett áll. Hozzátette: velük nem egyeztetett az Építési és Közlekedési Minisztérium az őket is súlyosan érintő díjemelések bevezetése előtt.

A MOSZ hétfőn délelőtt tárgyalt a szakminisztérium képviselőivel, de Koncz szerint nem történt érdemi előrelépés. „Szóvá tettem azt is, hogy a kormány az elmúlt időszakban folyamatosan intézkedett az élelmiszer-drágulás ellen, most viszont a szállítási költségek emelésével ezzel ellentétesen cselekszik. Mert ennek hatására nőni fognak az élelmiszerárak” – mondta a MOSZ elnöke. Hozzátette: óriási terhet jelenet a gazdálkodók számára az útdíjemelés, mivel a növénytermesztés harmadik éve veszteséges itthon, és jelenleg szinte az összes állattenyésztő ágazat is veszteségesen működik. Úgy látja, az alsóbb rendű utak áruforgalmának döntő többsége gabona, élő állat, tej, vagyis a díjemelések érdemi kárvallottja, a legnagyobb költségek viselője a mezőgazdaság lesz.

Mint arról az Mfor is beszámolt, hétfőn este 8 óráig tart a kamionosok tüntetése a budapesti Hősök terén. A demonstráción résztvevő több mint ezer jármű azért vonult végig a fővároson hangos dudaszóval, mert a sofőrök nem értenek egyet az útdíjak tervezett emelésének mértékével.

