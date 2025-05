Nőtt az ukrán EU-tagság elutasítottsága – a kormánypárti közvélemény-kutató szerint

A Nézőpont Intézet közleménye szerint az április 14-15-én és május 19-21. között ezer-ezer felnőtt telefonos megkérdezésével készült kutatásban emlékeztettek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök március elején hirdette meg az Ukrajna európai uniós tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazást, amelyre június 20-áig várja a magyarok véleményét. A kérdésről Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is kikérte szimpatizánsai véleményét, s „ehhez kapcsolódóan megnőtt Magyarországon az ukrán propagandatevékenység is” – fogalmaztak.

