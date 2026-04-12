Véget ér az Orbán-rendszer vagy újra behúzza a Fidesz? Percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról – az urnazárás után.

Választás 2026

Novák Előd bízik a Mi Hazánk parlamentbe jutásában

Az ellenzéki párt alelnöke az öt százalék alatti eredményt kudarcnak tekintené.

Választási sikerben bízunk – fogalmazott Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, kampányfőnöke vasárnap este, kevéssel urnazárás után újságíróknak.

A politikus az MTI kérdésére közölte: az öt százalék alatti eredményt kudarcnak, az a felettit sikernek tekintik, különösen ilyen „földrengésszerű” politikai változások idején.

Novák Előd azt mondta, büszkék arra, hogy megőrizték, sőt álláspontjuk szerint gyarapították is társadalmi támogatottságukat, miközben a most záruló ciklus többi parlamenti pártja jelentős veszteségeket volt kénytelen elkönyvelni.

A Mi Hazánk Mozgalom alelnöke pártja céljaként említette, hogy megakadályozzák a kétpártrendszer és a túlhatalom kialakulását.

Az a társadalmi érdek, hogy legyen harmadik út – fogalmazott, hangsúlyozva: a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk tudott mind a 106 választókerületben egyéni képviselőjelöltet állítani.

A Fidesz is nagyon jól mozgósított?

Ebben a tekintetben nincs nagy különbség, úgy tűnik.

Itt az Alapjogokért Központ friss felmérése is

Az ATV-ben mondták be az Alapjogokért Központ friss számait is. 

Gulyás Gergely nagyon bízik a fideszes mozgósításban

Szerinte erős a magyar demokrácia.

Medián: kétharmad körül a Tisza

A Medián optimistább számokat mért, mint a 21 Kutatóközpont.

Sulyok Tamás: a mai választás legitim felhatalmazást jelent, bármi is lesz a végeredmény

Egyúttal azt is közölte, hogy rendben lezajlottak az országgyűlési választások.

Kijött a Závecz Research legfrissebb felmérése

Legfrissebb, ropogós adatok. 

21 Kutatóközpont: a kétharmad határán billeg a Tisza

Az utolsó napokban készült mérés ezt mutatja.

Itt az új részvételi adat: újabb rekord dőlt meg a választáson

A 80 százalékot nem érte el még a részvétel.

Polymarket: úgy nő a Magyar Péterre fogadók száma, mint a gomba

Egyre nagyobb a különbség a Polymarketen, ahol Magyar Péter és Orbán Viktor győzelmére fogadnak. 

