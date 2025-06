Novák Katalin megszólalt: Pokoli másfél év van mögöttem

Novák Katalin a közelmúltban Temesváron vett részt egy pódiumbeszélgetésen, ahol többek között államfői tevékenységéről is kérdezték. Szóba került az is, mi volt számára a legnehezebb feladat a hivatali ideje alatt. A volt köztársasági elnök erre így válaszolt:

„Ha stílusos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a kegyelmi jogkör gyakorlása. És ez nem áll messze a valóságtól.” A beszélgetés során arról is kérdezték, hogyan élte meg az elmúlt időszakot, és sikerült-e feldolgoznia a történteket. Válaszában így fogalmazott:

Hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem egy pokoli másfél év van mögöttem, ez egy nagyon embert próbáló időszak volt.

A rendezvényt követően a 444 munkatársa is megpróbált kérdéseket feltenni Nováknak a kegyelmi üggyel kapcsolatban. A volt államfő azonban kitért a válaszadás elől: „Ugyanazt a kérdést feltehetik századszorra, kilencvenkilencszer is elmondtam rá a választ, hadd ne keljen ugyanazt a választ elismételni.” Amikor Hoppál Péter korábbi kijelentésére kérdeztek rá, miszerint lemondatták, csak ennyit mondott: „Már mindent elmondtam, amit ebben az ügyben szerettem volna.” Arra a felvetésre, hogy jelenleg is 5,7 millió forintos juttatást kap az államtól, így reagált:

„Az inkorrektséget nem szeretem és úgy érzem, ez most is inkorrekt volt. Azt mondta, hogy feltesz egy utolsó kérdést, arra is válaszoltam és ismét feltesz egy kérdést. Ha szeretnék interjút adni, már adtam volna.”