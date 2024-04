Novák Katalin nem kért lakást, de van, amit igen

A február 26-án hivatalából hivatalosan is távozó Novákot lemondása ellenére is megilleti minden olyan ellátás, juttatás, amely a mindenkori államfőnek is jár.

Kiderült, mi kell Novák Katalinnak

Fotó: Facebook/Novák Katalin

Az Index cikke szerint Novák Katalint a havi tiszteletdíja – amely a házelnök mindenkori tiszteletdíjának 1,1-szerese – mellett többek között megilleti egy rezidencia, ezt úgyis kérheti, hogy akár tulajdonában áll egy vagy több ingatlan is. A jogszabály alapján a lakáshoz egyfős személyzetet is biztosítanak, de még a fenntartási és rezsiköltségeket is az állam biztosítja.

Az Országgyűlés Sajtóirodája az Index megkeresésére adott válaszában közölte, háromfős titkárság segíti munkájában a volt köztársasági elnököt, aki azonban lakás használatára nem nyújtott be kérelmet.

A titkárság elhelyezésére szolgáló helyiség biztosításának költségeit és a titkárság egyéb dologi és személyi feltételeit az Országgyűlés Hivatala finanszírozza – derült ki a cikkből, ahogy az is, hogy a munkát a Szabad György Irodaházban végzik.