Novák Katalin távozásával sokan félthetik a busás fizetésüket a Sándor-palotában

Novák Katalin államfő lemondása nemcsak a fideszes politikusnő számára roppant kellemetlen, hanem a Sándor-palota dolgozóinak is nagyon rosszkor jött: most izgulhatnak, hogy Sulyok Tamás is igényt tart-e a szolgálatukra. Az első női államfő 2022. május 12-én költözött be a Sándor-palotába, és elvileg legalább 2027 májusáig maradhatott volna, ha nincs a kegyelmi botrány. Tehát legalább öt évre előre tervezhetett és ennek megfelelően válogatta össze a stábját.

Folyamatosak voltak a szervezeti és személyzeti változások is: 2024. január 1-jét követően egy főigazgató vezette a hivatali szervezetet, amely tisztségre a távozó államfő Schanda Tamást nevezte ki. Létrejött a Kiemelt Figyelmet Érdemlőkért Felelős Igazgatóság, amelyet 2024. január 1-jétől Victor Katalin korábbi elnöki tanácsadó vezet, valamint a Koordinációs Igazgatóság, amelynek vezetője február 1-jétől látja el feladatát. Elsőként éppen Schanda Tamásnak kellett követnie Novák Katalint, Sulyok Tamás új köztársasági elnök ugyanis úgy döntött, hogy Szabó Attila Lászlót nevezi ki a Sándor-palota új főigazgatójának.

Sándor palota. Fotó: mfor/Mester Nándor

Bár Novák Katalin végül két évet sem volt államfő, ez az idő is elégnek bizonyult számára ahhoz, hogy elképesztően felhízlalja a Sándor-palota személyi álományát. Az adatokból úgy tűnik, hogy nagyon sokan, nagyon jól éltek a palota falain belül. Amikor a fideszes politikusnőből 2022 májusában államfőt csinált Orbán Viktor miniszterelnök, akkor 73 volt az átlagos statisztikai létszám az államfői hivatalban és ők egy hónapban összesen mintegy 60 millió forintot kerestek, átlagban tehát közel 822 ezret.

Egy hónappal később viszont Novák Katalin hozzálátott a stábja felhízlalásához: 2022 júniusában már 87-en kapták a pénzüket a palotától, a havi bérkeret pedig 94 millió forintra ment fel, ami már csaknem 1,1 milliós átlagfizetést jelentett - 31 százalékkal magasabbat az egy hónappal korábbinál, noha még csak azt követően kezdett elszabadulni az infláció, felszökni egyről két számjegyűvé. Júliusban már több mint százan dolgoztak az államfő kezei alá, a bérkeret pedig 120 millió forintot emésztett fel - ez esetben az átlag már nem nőtt annyira.

Az igazán jó élet azonban 2023-ban volt a palotában: egyre többen kaptak állást a Budai Várban, bár az ország költségvetése nem alakult éppen valami fényesen, a palotai kiadásokra mindig akadt bőven forrás.

Az utolsó elérhető adat szerint 2023 decemberében átlagosan 132-en dolgoztak annak érdekében, hogy Novák Katalin zökkenőmentesen tudja ellátni államfői teendőit. A bérigények kielégítéséhez mintegy 145 millió forintra volt szükség havonta - ami azt jelenti, hogy az átlagfizetés visszament 1,1 millióra. Tehát nem egészen két év alatt a dolgozók száma 73-ról 132-re gyarapodott, a kicsengetett bérköltség pedig 60 millió forintról 145 millió forintra szaporodott.

A palota költségvetése is elérhető, a dokumentumokból jól látható, hogy fényűző életre rendezkedett be az államfő és a stábja. Míg 2022-ben a költségvetési kiadások 2,5 milliárd forintot tettek ki, addig 2023-ban már 4,6 milliárd forintot kellett átutalni a palota számlájára. Főleg a személyi juttatásokra kellett sokkal többet kifizetni, de a dologi kiadásokra is közel duplaannyi pénz ment el, és a különböző beruházásokra sem sajnálták az adóforintokat.

Lapunk írta meg korábban, hogy bútorokra rengeteget költöttek az elmúlt közel 2 évben. Legutóbb a Matolcsy György jegybankelnök fia, Ádám többségi tulajdonában lévő Balaton Bútor Kft.-vel írtak alá egy 35 millió forintos szerződést irodabútorokra. Szintén mindig kiemelten fontos szempont volt, hogy a kocsikkal minden rendben legyen. Az autóflottát a Porsche Hungária Kereskedelmi Kft.-től vett 28,5 millió forintos személygépjárművel dobták kicsit fel. A Skill-Trade Kft.-vel 8,3 millió forintos megállapodást kötöttek nagykonyhai eszközök beszerzésére és üzemeltetésére.

Novák Katalin nemcsak a megjelenésére, hanem a társadalmi megítélésére is nagyon odafigyelt. A sajtófigyelést a kormányközeli Nézőpont csoporthoz tartozó Observer Kft. végezte el számára tavaly 12 millió forintért.

Arról egyelőre nincsen információ, hogy Sulyok Tamás államfő mennyit kíván elkölteni a külsőségekre, vagy meghagyja olyannak a palotát, ahogyan azt Novák Katalin berendezte.