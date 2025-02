„Novák Katalinnak ötmilliós luxusnyugdíjjal fogják be a száját” – keserű sorokkal üzent Pottyondy Edina

Egy évvel ezelőtt, február 16-án több tízezer ember gyűlt össze a budapesti Hősök terén a kegyelmi botrány után. Az influenszerek és youtuberek által szervezett demonstráción a felszólalók a gyermekvédelmi rendszer hiányosságaira és az áldozatul esett gyerekek helyzetére hívták fel a figyelmet. Most, egy év elteltével, Pottyondy Edina, az egyik szervező, egy Facebook-bejegyzésben emlékezett meg az eseményről.

„Keserű évforduló a mai. Hiába voltunk 150 ezren a Hősök terén, a kegyelmi botrányt eltussolták” – kezdte posztját Pottyondy, aki szerint máig nem tudni, milyen magasra és milyen mélyre vezetnek az ügy szálai. „Nem indult sem parlamenti, sem rendőrségi vizsgálat, hogy kiderítse, kik és miért vettek részt abban az összeesküvésben, aminek a keretében egy pedofil bűnözői csoport segítőjét kivitték a börtönből” – írta.

A bejegyzésben Pottyondy arról is írt, hogy „Novák Katalinnak ötmilliós luxusnyugdíjjal fogják be a száját”, míg „Varga Judit továbbra is a NER-elit megbecsült, jól fizetett tagja”. Hozzátette, hogy „Balog püspök továbbra is élet és halál ura a református egyházban”, és hogy Orbán Viktor „továbbra sem tesz semmit a rábízott gyerekekért”.