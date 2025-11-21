Novemberben nőtt a Tisza előnye a biztos szavazó pártválasztóknál

Az intézet felmérése szerint az előző hónapban egy-két százalékkal zárkózni tudott a Fidesz, de most fordult a helyzet, a Tisza lépett előre.

A teljes népességet vizsgálva a Tisza Párt 33, a Fidesz 26 százalékon, míg a biztos szavazók esetében a Tisza 37, a Fidesz 32 százalékon, a biztos szavazó pártválasztóknál a Tisza 48, a Fidesz 39 százalékon áll – rögzítette a Publicus Intézet a Népszava megbízásából készített novemberi kutatásában.

A kormánypárt mindhárom választói csoportban hibahatáron belül, egy-egy százalékot veszített népszerűségéből. A Tisza Párt ellenben mindhárom választói csoportban erősödött egy-két százalékot, így a teljes népességben 7, a biztos szavazóknál 5, a biztos szavazó pártválasztóknál 9 százalékponttal vezet.

Magyar Péter a Tisza Párt országjárásának miskolci állomásán szeptember 23-án, Orbán Viktor kartonfigurája mellett

Fotó: Facebook/Péter Magyar

A DK bejutna, a Mi Hazánk nem

Kisebbfajta meglepetés, hogy a Publicus Intézet felmérése szerint a Mi Hazánk nem jutna be a parlamentbe, ha „most vasárnap rendeznék” a választást. Toroczkai László pártja a biztos szavazó pártválasztóknál szerepel a legjobban, de ez is csak 4 százalékra elég. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2-3 százalékon mozog, a Demokratikus Koalíció viszont mindhárom kategóriában eléri az ötszázalékos határt. Ennek alapján hárompárti parlament jönne létre (Tisza, Fidesz, DK), igaz, az 5-6 százalékos mutatójával a DK sem érezheti nyeregben magát.

A bizonytalanok tábora 31 százalékot tesz ki. Azok között, akik úgy tervezik, hogy biztosan részt vesznek a választáson, szintén van 20 százaléknyi, pártválasztásában ingadozó szavazó.

A Publicus Intézet kutatása szerint 61 százalék elégedetlen, és csak 36 százalék elégedett azzal, „ahogyan az országban mennek a dolgok”.

Miközben a kormányváltást akarók száma növekszik, kisebb lett azok aránya, akik úgy gondolják, hogy a parlamenti választáson valóban sikerül megbuktatni a Fideszt – hívta fel a figyelmet egy látszólagos ellentmondásra Pulai András, a Publicus Intézet vezetője.