Nyalókák és egy bronz ló – furcsaságokat próbál eladni a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen elárverezi a különböző adótartozások és gazdasági bűncselekményekkel összefüggésben lefoglalt, nem jogsértő vagy illegális termékeket – a hatóság oldala pedig egy igazi aranybánya. Cikkünk írásakor a NAV összesen 1672 különböző ingóságra hirdetett meg árverést.

Bőven akad tehát miből válogatni, de nézzük mik a legérdekesebb dolgok, amelyeket árverésre küld az adóhivatal ezúttal, amikre ön is licitálhat, amennyiben megtetszik valamelyik.

Több ezer nyalóka

Minden gyerekkori vágya teljesülhet annak, aki megvásárolja az elárverezendő nyalókákat, amelyeket két különböző tételben hirdettek meg:

Transformers nyalóka – 357 doboz, mindegyikben 100 nyalókával;

Én kicsi pónim nyalóka – 80 doboz, mindegyikben 150 nyalókával.

A vásárlóknak figyelniük kell arra, hogy a termékek lejárata közel van, hiszen április közepéig tart a szavatosság. A licit a becsérték fele, így a Transformers édességek esetében legalább 714 ezer forintot, míg a pónilovas dobozok esetében legalább 180 ezernél kezdődik a licit március 4-én.

Az Én kicsi pónim nyalókák is várják új gazdájukat

Fotó: NAV

Festmények, műtárgyak

Kalapács alá kerül több művészeti alkotás is, köztük egy csaknem 1 méter magas lószobor is. Ezek kikiáltási ára 22 ezer és 500 ezer forint közt mozog, és egy részükre már március 3-tól lehet licitálni:

Képgaléria

Sötétrózsaszín gyerekbicikli

Nem önmagában, hanem hat másik társával együtt árverezik el ezt a rikítóan rózsaszín gyerekbiciklit, az oldalkerekesek esetében a licit 75 ezer forintnál indul február 21-én – ekkor csaphatnak le rájuk az érdeklődők.

Virítóan rózsaszín gyerekbiciklik is kalapács alá kerülnek

Fotó: NAV

Fokhagymaaprító

Gondolkozott már valaha azon, hogy jól jönne otthonra 200 darab fokhagymaaprító? Ha igen, jó hírünk van, a NAV oldalán pont ekkora tételben vásárolhatja meg az (egyébként új) eszközöket, a licit 25 ezer forintnál kezdődik március 10-én.

Ilyen konyhai eszközöket ad el a NAV

Fotó: NAV

Autók

Igazán változatos autókínálattal is rendelkezik az adóhivatal, luxusautó és régi, alig működő darabok is kalapács alá kerülnek. Megtaláltuk a legdrágábbat a legolcsóbbat is:

BMW 650i XDrive 6C – 2017-es, ennek megfelelő állapotban lévő autó törzskönyv nélkül, 173 ezer kilométerrel;

Suzuki Swift – 2001-es, elhanyagolt állapotú akkumulátora hiányzik, viszont festése rendkívül különleges, ugyanis amatőr autóversenyzésre használták.

A szinte újszerű BMW kikiáltási ára 12 millió forintnál indul, ezzel szemben a Suzuki már 25 ezer forintért elvihető – bár az új tulajdonosnak biztosan lesz még dolga vele.