Nyári hőség? A MÁV festett sínekkel válaszolna

A vezérigazgató közölte: a MÁV most először próbál ki egy mediterrán módszert Magyarországon, hogy a pályát megvédjék a túlmelegedéstől. „Próbát teszünk egy mediterrán módszerrel: Magyarországon először sínfestéssel védjük a pályát a túlmelegedéstől” – írta. Bükkösdnél, a pécsi fővonal egy szakaszán fehér hővédő bevonattal látták el a síneket, így a fém a nyári hőségben várhatóan nem 60, hanem csak 50 fokra melegszik majd fel. A módszert egyelőre tesztelik: a teljes nyári időszakban figyelik, hogy beválik-e az Olaszországban már évek óta alkalmazott megoldás. Ha a tapasztalatok kedvezőek, a technológiát jövőre rendszeresen is beépíthetik a működésbe.

A klímaváltozás miatt egyre nagyobb kihívást jelent a vasúti pályák üzemeltetése is – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója vasárnapi Facebook-bejegyzésében. Mint fogalmazott, nyaranta ma már olyan hőséggel kell megküzdenie a vasútnak, amilyen korábban csak a déli országokban, például Spanyolországban vagy Olaszországban volt jellemző.

