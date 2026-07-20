Nyitott maradt a kérdés: nem döntött a Tisza-frakció Polgár Judit jelöléséről

Egyelőre nem döntött a Tisza frakciója arról, hogy ki legyen Magyarország köztársasági elnöke Sulyok Tamás távozását követően. Ezt Bujdosó Andrea jelentette ki felszólalásában a parlament rendkívüli ülésén. A Tisza frakcióvezetője úgy fogalmazott: „méltóság, integritás, és empátia” – álláspontjuk szerint ezek a legfontosabb tulajdonságok ahhoz, hogy valaki államfő legyen Magyarországon. Bujdosó Andrea elmondta, hogy Polgár Judit személye megtestesíti ezeket a tulajdonságokat. Azt is közölte, hogy a Tisza képviselőcsoportja ma egyhangúlag arra az álláspontra jutott, hogy a végső döntést a képviselőcsoport a következő ülésen hozza meg.

Magyar Péter: a nemzeti egység soha nem jelenti a viták megszűnését

A rendkívüli ülést a miniszterelnök kezdte napirend előtti felszólalásával. Magyar Péter úgy fogalmazott: a nemzeti egység soha nem jelenti a viták megszűnését, most egy történelmi pillanatban vagyunk, egy hosszú dicstelen időszak után. A miniszterelnök elmlékeztetett, hogy történelmi költségvetési hiánnyal vették át az országot, a közszolgáltatások szétziláltak, sem az egészségügyi, sem a szociális ellátórendszer nem működik, a társadalmi csoportok szembefordultak egymással, a gazdaságban pedig a kapcsolatok többet értek a teljesítménynél az elmúlt 16 évben.

Magyar Péter napirend előtti felszólalása

Fotó: Klasszis Média / Sipos Ildikó

A kormányfő hangsúlyozta: működő, független, tisztességes államra, és működő intézményekre van szüksége Magyarországon, és olyan gazdaságpolitikára, amely egyenlő feltételeket teremt, ösztönzi a beruházásokat, valamint a kis- és középvállalatok (kkv) tevékenységét. Erről szólnak a múlt héten benyújtott adójavaslatok, amelyek több más mellett szigorítják a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályokat, és megduplázzák a szennyező vállalatok adóját.

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A miniszterelnök azt is elmondta, hogy meg fogják vizsgálni Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter összes, a BYD-val kapcsolatos korábbi döntését. (Szijjártó a múlt héten jelentette be, hogy ő lesz a BYD új külső kapcsolatokért felelős globális vezetője.)

Magyar Péter azt mondta, egyetlen magyar gyermek jövője sem függhet attól, hogy hol laknak a szülei. A kormányfő azt is kiemelte, hogy Magyarország érdeke a biztonság és a kiszámíthatóság, valamint a nemzet egysége. Mint mondta, politikai ellenfeleik ugyanennek a hazának a polgárai, azt kéri mindenkitől, hogy a köztársasági elnöki intézményt olyan ügynek tekintsék, amelyet alá kell rendelni a pártpolitikai érdeknek.

Magyar Péter egyszer sem mondta ki Polgár Judit nevét

A miniszterelnök elmondta, az a céljuk, hogy ősszel elkezdődjön Magyarországon egy alkotmányozási folyamat, mely végéig választanák meg a köztársasági elnököt.

„Nem lesz olyan köztársasági elnök, aki mindenkinek megfelel. Lehet vita, de ne váljunk ítélőszékké, ne várja senki, hogy a régi ellenzéknek, vagy a Tisza szavazóinak választunk elnököt, tiszta lappal induljunk, és a jelöltnek jogásznak sem kell lennie” – fogalmazott Magyar Péter.

Polgár Judit magyar sakkozó, nemzetköz nagymester, nyolcszoros sakkolimpikon átmeneti államfői jelöltségét Magyar Péter vetette fel közösségi oldalán, a javaslat vitát váltott ki.

Ellenzék: akárkit javasol a Tisza, az illegitim lesz

Torockai László, a Mi Hazánk elnöke azt mondta, Polgár Judit az elmúlt 16 évben nem bizonyította be, hogy alkalmas lenne az államfői tisztségre. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője közölte, hogy Magyar Péter volt az, aki tapsolt Novák Katalin államfői kinevezésének, most pedig ezzel ellentétesen azt mondja, hogy a köztársasági elnök ne jöjjön a politikából. Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint akárkit javasol a Tisza, az illegitim lesz, mert illegitim eszközökkel mozdították el az utolsó legitim köztársasági elnököt, akit Sulyok Tamásnak hívtak.

Ellenzéki képviselők a parlament július 20-i ülésén

Fotó: Klasszis Média / Sipos Ildikó

Bujdosó Andrea tette fel az i-re a pontot

A Tisza frakcióvezetője szólalt fel a vitában végül. Kiemelte, Magyarország az elmúlt 16 évben letért a demokrácia útjáról. Sulyok Tamás soha nem szólalt meg, hogy nincs normális piacgazdaság Magyarországon, nem szólalt fel a korrupcióval szemben sem.

„A demokrácia őre ült a palotájában, miközben a demokrácia elsorvadt, aki nem volt velük, az nem is volt. Azt vártuk, hogy a nemzet megtestesítője szólaljon meg végre” – mondta Bujdosó Andrea.