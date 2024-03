Nyoma veszett a fényképnek, amin már januárban együtt látható Magyar Péter exe az ÁSZ elnökével

Különös módon nyoma veszett annak a fényképnek, amelyen együtt látható egy idén januári koncerten Varga Judit volt igazságügyi miniszter, volt parlamenti képviselő, és Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke is. A Gulyáságyú Média cikke szerint a Zeneakadémián a Bogányi Gergely Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész ötvenedik születésnapjára szervezett gálakoncert eredetileg elsősorban azért bizonyult érdekesnek, mert jelen volt Orbán Viktor és lánya is a közönség soraiban, eredetileg csak szinte érdekességként közölték Varga és Windisch jelenlététet.

Varga Judit már januárban is az ÁSZ-elnökkel járt koncertre

Fotó: Facebook/Varga Judit

Azóta azonban történt egy s más, hiszen a 444 cikke szerint kéz a kézben látták a volt minisztert és az ÁSZ elnököt, ezzel pedig a korábbi fotó is újból érdekessé vált, hiszen a kegyelmi botrányba később belebukó Varga Judit ekkor a Fidesz EP-listavezetői posztjának várományosa volt, Windisch pedig a pártok gazdálkodását felügyelő számvevőszék vezetője volt már ekkor is.

A 444 cikkében emlékeztet, a kapcsolat felvet összeférhetetlenségi kérdéseket, hiszen az ÁSZ saját etikai kódexe kitér az elfogulatlanság fontosságára, ezen belül pedig kifejezetten a személyes érintettség és az érzelmek szerepére is. A portál kérdésére adott válaszában a Számvevőszék egyebek mellett azt közölte, hogy „elnöke sem most, sem korábban nem keverte össze a munkáját a magánéletével. Munkáját a jogszabályi előírásoknak megfelelően, részrehajlás és elfogultság nélkül végzi és végezte, összeférhetetlenségi ok sem most, sem korábban nem állt fent.” Hozzátették azt is, hogy Windisch nem kíván magánéletéről nyilatkozni.

Mégis kínos?

Az ÁSZ elutasító válasza ellenére azonban úgy tűnik, a kapcsolat bizonyítéka mégis kínos lehetett, hiszen a Gulyáságyú Média észrevette, hogy amikor megpróbálták megkeresni azt a fotót, amelyen Varga és Windisch együtt szerepel a Zeneakadémián, és amelyet az ünnepelt, Bogányi Gergely zongoraművész tett közzé két nappal a születésnapi hangversenyt követően, január 6-án délelőtt. Maga a bejegyzés még fellelhető a Facebookon, ám éppen azt a fotót törölték belőle a szerkesztési előzmények tanúsága szerint, amelyen a volt igazságügyi miniszter és az Állami Számvevőszék elnöke együtt szerepel.