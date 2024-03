Nyomába sem érnek Pintér Sándornak az államtitkárai

Pintér Sándor vagyonnyilatkozatából már januárban kiderült, hogy a korábbi 17 ingatlan helyett már „csak” nyolcnak a tulajdonosa, és még mindig említést tesz egy 1995-ös Wartburgról. A tavalyelőtti 45 millió helyett azonban 2023-ban már csak 10 millió forint készpénzt tartott otthon Pintér, egyik folyószámlája látra szóló egyenlege pedig tízmillióról 112 ezerre csökkent. De nincs miért aggódnia, több mint 250 millió forintnyi megtakarításának nagyjából a felét dollárban tartja, amelynek forinttal szembeni árfolyama az idén emelkedett. Vagyonnyilatkozata szerint azonban ennél jóval több pénz illeti meg, több mint egymilliárd forint tartozást tart számon korábbi cégeladásai után és családtagok, barátok számára adott kölcsönökből.

Államtitkárainak a vagyona pedig a következőképpen alakult:

Rétvári Bence már nem tart annyi pénzt a bankszámláján, mint korábban. Fotó: MTI / Kovács Tamás

Rétvári Bence állampapír-állománya megduplázódott

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára továbbra is egy XI. kerületi, 138 négyzetméteres ingatlan tulajdonosa és felerészben diszponál egy 2021-ben vásárolt 100 négyzetméteres balatonkenesei lakóház felett is.

Ugyanakkor Rétvári tavaly szinte megduplázta az állampapír-állományát, hiszen míg 2022-ben 18 millió, addig 2023-ban már 34 millió forintot tartott ebben a befektetésben. Tehát továbbra is hűen követi a költségvetés hazai finanszírozására buzdító állami direktívát - derül ki laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár cikkéből.

Talán ennek tudható be, hogy a bankban tartott vagyona a tavalyi összeg negyedére, 2 millió forintra csökkent.

Takács Péter bankszámlája is megcsappant

Túl sok változás nem történt 2022 óta az egészségügyi államtitkárnál, aki továbbra is négy ingatlan tulajdonosa. Egy XI. kerületi 81 négyzetméteres lakásnak (15 négyzetméteres garázzsal), egy XII. kerületi 53 négyzetméteres lakásnak, egy Budakeszin található 200 négyzetméteres családi háznak, és egy balatoni ingatlannak. Az Takács-féle egészségügyi reformról elhíresült vezető a XII. kerületi lakást kivéve, az összes ingatlannak felerészben a tulajdonosa.

Csopaki nyaralójába minden bizonnyal továbbra is a 2018-tól lízingelt VW Caddy-jével utazik le.

Készpénzről, ahogy a korábbi években, úgy ezúttal sem tett említést, viszont az OTP Banknál vezetett lakossági folyószámláján a tavalyi 10,5 millióval szemben most csak 1,2 millió forintot tart.

Viszont még mindig 70 millió forintos lakáshitelt törleszt az OTP-nek, egy magánszemélynek pedig továbbra is 10 millióval tartozik.

Maruzsa Zoltán derekasan törlesztette a lakáshitel-tartozását

A közoktatási államtitkár továbbra is tulajdonosa egy 2002-ben vásárolt XIV. kerületi 50 négyzetméteres lakásnak. A 2022-es bevallásában viszont még egy 2019-ben Dunaharasztiban vásárolt 1239 négyzetméteres telekről tett említést, melynek negyedmagával volt tulajdonosa, s ahol tavaly még építkezett. Most, a friss vagyonnyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy minden bizonnyal a telket kettéválaszthatták, mert azt írja, hogy egy 180 négyzetméteres ingatlan áll a 782 négyzetméteres telken, melynek most már csak felerészben tulajdonosa.

Talán a 2022-ben vásárolt Peugeout 508-as személygépkocsijával utazik be nap mint nap a fővárosba, adott esetben a pedagógus szakszervezetekkel való tárgyalásokra is.

Bankszámláján már ő sem tart akkora összeget, mint 2022-ben, csak kevesebb, mint a felét, 3 millió forintot, és hiteltartozását olyan jelentősen sikerült csökkentenie, hogy korábbi adóssága 13,3 millióról 8,7 millióra apadt.

A másik két államtitkár szépen gyarapodott

Fülöp Attila, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak továbbra is van egy II. kerületi 120 négyzetméteres lakása.

Viszont tavaly megszabadult a közel 10 millió forintot érő értékpapírjaitól, és a korábbi 7 millió forintos részvényportfólióját 29 millió forintra növelte.

Ugyanakkor gondol a késői éveire is, nyugdíj-előtakarékossági számláján 1,1 millió forintot gyűjtött össze.

Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár olyan szerencsés, hogy öt ingatlanából háromhoz is ajándékozással jutott hozzá, egyet pedig tavaly örökölt. Ajándékba kapott egy XIV. kerületi 75 négyzetméteres lakást, egy XVI. kerületi 80 négyzetméteres családi házat, és a 6700 négyzetméteres balatonfüredi telken álló 260 négyzetméteres nyaralót is. A XIV. kerületben található 103 négyzetméteres társasházi lakást ugyan ő vásárolta 2018-ban, de 2023-ban ismét rámosolygott a szerencse, örökölt egy csömöri 1400 négyzetméteres telket.

Ezen kívül MÁP Pluszban 32 millió forintja van, a takarékbetétben elhelyezett megtakarítása 10,5 millió forintra rúg, és a tavaly vásárolt OTP-dollárkötvényeinek névértéke 26 ezer dollár, OTP-eurókötvénye pedig 41 ezer euró névértéken. Készpénzben 9,5 millió forintot tart.