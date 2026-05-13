Nyomkövetőt kapott a a hétfőn őrizetbe vett volt fideszes képviselő

Letartóztatásba ugyan nem került, de nyomkövetőt kap, és négy hónapig nem hagyhatja el lakheélyét Bóna Zoltán, a parlamentből frissen kiesett fideszes országgyűlési képviselő – írja a Telex. Bónánál hétfőn házkutatást tartottak, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként is kihallgatták.

„Mivel az ügyészség a gyanúsított bűnügyi felügyeletét indítványozta, ennél szigorúbb kényszerintézkedést nem alkalmazhatott a bíróság”

– közölte Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

Bónát azzal gyanúsítják, hogy megállapodott Halásztelek polgármesterével, hogy annak édesanyját személyi titkáraként alkalmazza. A 70 éves nő azonban semmilyen munkát nem végzett, fizetését viszont felvette, és annak egy részét visszaosztotta fiának és Bóna Zoltánnak.

Az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség szerint