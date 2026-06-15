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Közélet Balásy Gyula Lounge Design Kft New Land Media Kft

Nyomozás indult a háromszoros áron beszerzett játékmotorok ügyében

mfor.hu

Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a rendőrség egy korábbi minisztériumi játékmotor-beszerzés ügyében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A gyanú szerint az állam a piaci árnál jelentősen drágábban vásárolhatott több ezer műanyag játékmotort.

Hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság a korábbi kormányzati ciklusban történt játékmotor-beszerzések ügyében – közölte a BRFK az MTI megkeresésére.

A hatóság tájékoztatása szerint az ügyben egyelőre nem történt gyanúsítotti kihallgatás.

Az előzmények szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium 2025-ben a „Családbarát Magyarországért” országos program kommunikációs kampányához kapcsolódóan 12 ezer darab műanyag játékmotor gyártására és raktározására adott megrendelést. A beszerzés a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. cégeket érintette.

A minisztérium korábbi adatai alapján a kisebb játékmotorokat 16 470 forintos, a nagyobbakat 14 940 forintos darabáron szerezték be, miközben piaci források szerint ezek ára 5–6 ezer forint körül alakulhatott.

A tárca álláspontja szerint a beszerzés során felmerülhetett a vagyonkezelői kötelezettség megszegése, amely az államnak jelentős vagyoni hátrányt okozhatott, ezért feljelentést tettek az ügyben.

A rendőrségi eljárás jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik.

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