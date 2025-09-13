Nyúljon mélyen a zsebébe, ha erre a településre költözne

Győrújbarát önkormányzatának képviselő-testülete is elfogadta a saját rendeletét a helyi önazonosságról, aminek van egy elég sarkalatos pontja is – írja a 24.hu.

A Kóbor Attila polgármester által közzétett tájékoztató szerint „a rendeletalkotás célja, hogy megakadályozza a fiktív lakcím létesítéseket, továbbá csak lakó rendeltetésű ingatlanokba lehessen lakcímet létesíteni, mert a településen egyre több nem lakóépületekbe (például iroda, zöldség, gyümölcstároló, gazdasági épület) történő bejelentkezés.”

A portál szerint a rendelet alapján Győrújbarát településén, amely az egyik leggazdagabb a statisztikák szerint az országban, a testület „személyi jogvédelmi eszközként” lakcímlétesítési engedély és betelepülési hozzájárulás bevezetéséről döntött.

Mint írták, előbbi feltétele, hogy Győrújbarát községen csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. Ehhez az önkormányzat honlapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalba.

A cikk szerint döntöttek arról is, hogy

az a betelepülő, aki ingatlant vásárol és utána lakcímet kíván létesíteni egyszeri 1,5 millió forint összegű betelepülési hozzájárulást köteles megfizetni.

Mentesülni is lehet ez alól például ha valaki a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója vagy ha bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt – tették hozzá.