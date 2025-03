Ő veszi át David Pressman helyét, igaz csak átmenetileg

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor helyett szegény Rogán Antalt büntetik az amerikaiak – Thank you, Mr. Pressman! Jegyzet arról, hogy Rogán Antalt tiltották ki Amerikából, de az üzenet Orbán Viktornak szólt.

Pályafutása korábbi szakaszában Robert Palladino Ázsiában, Európában és a Közel-Keleten teljesített diplomáciai szolgálatot. Mielőtt a Külügyminisztériumhoz csatlakozott volna, az Amerikai Egyesült Államok Hadserege Legfőbb Katonai Ügyészsége (JAG) tisztjeként Ázsiában és Európában szolgált. A Notre Dame Egyetemen, a Washington & Lee Egyetem jogi karán és a U.S. Army War College-on szerzett diplomát. Mandarin nyelven és olaszul beszél, házas, két lány édesapja.

