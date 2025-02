A letartóztatásban lévő polgármester trükközik a költségtérítéssel

Kiss Lászlót, Óbuda DK-s polgármesterét augusztus közepén vették őrizetbe hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával. Február közepén újabb három hónappal hosszabbították meg a letartóztatását. Nemcsak Kiss Lászlót tartóztatták le, nem sokkal a júniusi önkormányzati választás után a kerület MSZP-s alpolgármestere, Czeglédy Gergő is börtönbe került.

„A csütörtöki képviselő-testületi ülésen dr. Kiss László polgármester fizetéséről is kellett szavazni, mivel a törvény előírja, hogy a testület döntsön az illetmény összegéről. Az, hogy ezt most jogosan veszi fel, vagy nem, nem merült föl, ezzel kapcsolatban állítólag folyik egy törvényességi felügyeleti per” — teszi hozzá a Kutyapárt.

