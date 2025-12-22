Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

Arra járó munkatársunk felvételt készített a kamionosok budapesti tüntetéséről. A valós időben mintegy 20 perces videón jól látható, hogy mindenféle típusú, méretű és funkciójú tehergépjármű haladt egyes, illetve időnként kettes sorban az óbudai Szentendrei úton, dudálva, villogva.

Mint kollégánk jelezte, a menet elejét rögzítő felvétel befejezése után még bő egy órával is folyamatosan lehetett hallani a dudálást, tehát a látott járműmennyiség többszöröse vehetett részt a tüntetésen.

A fuvarosok az útdíj január elsejére tervezett emelése, illetve más intézkedések ellen tiltakoznak. A drágulást a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium jelentette be múlt pénteken. További részletek itt: