1p
Közélet Budapest Logisztika tüntetés Videók

Óbudát is elárasztották a kamionosok – nagyon kiakadtak Lázár Jánosékra (videó)

mfor.hu

Végeláthatlan sorokban vonultak a kamionok a Szentendrei úton is.

Arra járó munkatársunk felvételt készített a kamionosok budapesti tüntetéséről. A valós időben mintegy 20 perces videón jól látható, hogy mindenféle típusú, méretű és funkciójú tehergépjármű haladt egyes, illetve időnként kettes sorban az óbudai Szentendrei úton, dudálva, villogva.

Mint kollégánk jelezte, a menet elejét rögzítő felvétel befejezése után még bő egy órával is folyamatosan lehetett hallani a dudálást, tehát a látott járműmennyiség többszöröse vehetett részt a tüntetésen.

A fuvarosok az útdíj január elsejére tervezett emelése, illetve más intézkedések ellen tiltakoznak. A drágulást a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium jelentette be múlt pénteken. További részletek itt:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Hol van Orbán Viktor? Váratlan Kormányinfót jelentettek be

Megtört a hagyomány.

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Megérkeztek a kamionosok a Hősök terére, de csak 50 jármű mehet be

Hétfőn délután ért a tüntető kamionosok konvoja a Hősök terére, de a környéken óriási dugóra lehet számítani. A demonstráción jóval több kamion vesz részt, a térre azonban csak ötven járművet enged be a rendőrség.

Keletre ment átvágni hétfő délelőtt Orbán Viktor

Jobb helye van itt a pénznek? Erről is beszélt az M4-es autóút új szakaszának átadásán a miniszterelnök.

“Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” Olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

„Ha ez igaz lenne, akkor jönne hamarosan az atom” – olvasóink hozzászólásaiból válogatunk

Ismét az olvasói kommentekből idézünk: a héten az orosz gazdaság állapotáról és az orosz energia szerepéről szóló cikkeink váltották ki a legélesebb vitákat. A hozzászólások jól mutatják, mennyire megosztó kérdések ezek, a geopolitikától a rezsiszámlákig.

Félmillió magyar fagyoskodik? Erre az adatra nem lehetnek büszkék Orbán Viktorék – A hét ábrája

A szegénységi adatokat vettük górcső alá.

„A kormány bliccel” – ezt fogjuk hallani a hangosbemondókban

Még mindig tartozik 12 milliárd forinttal a fővárosnak a kormány, és ketyeg az óra – figyelmeztetett Karácsony Gergely.

Magyar Péter a Tisza szegedi jelöltjeivel várta a tömeget a Széchenyi téren (frissítve)

Már megérkeztek vonattal Szegedre, startol Magyar Péter nyilvános beszéde.

Még mindig titok, ki volt a sztárfellépő Mészáros Lőrincék céges buliján

Kordonok mögött zajlott Mészáros Lőrincék karácsonyi bulija Felcsúton, három Suzuki Vitarát is kisorsoltak a vendégek között.

Orbán Viktor: „Ha nincs Fidesz, akkor háború van”

A Szellemirtók zenéjére érkezett meg Orbán Viktor a Pick Aréna színpadára. 

Áder János visszatért: ő a szegedi DPK-gyűlés szónoka

A mohácsi alkalmat leszámítva, amikor a Tisza Párt a fővárosban tüntetett, Magyar Péter is mindenhová követte a Fideszt, hogy délután saját, köztéri rendezvényt tartson. Így lesz ez ma Szegeden is.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168