Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet DK Választás 2026

Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Lesz baloldali jelölt 2026-ban a DK szerint.

Újabb országgyűlési képviselőjelöltek bemutatásával folytatódott a Demokratikus Koalíció tavaly november óta zajló jelöltbemutatási folyamata. A bemutatott jelöltek között vannak aktív országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi közéletben aktív és elismert, helyi kötődésű jelöltek, akik most lépnek be az országos politikába.

  • Budapest 5. számú választókerületében (Angyalföldön és Terézvárosban) Keszthelyi Dorottya, a DK fővárosi és angyalföldi önkormányzati képviselője lesz a jelölt.

  • Csongrád megye 2. számú választókerületében (Szegeden és a környező kistelepüléseken) Nagy Béla, a szegedi önkormányzat városüzemeltetési bizottságának tagját indítja a DK.

  • Nógrád megye 1. számú választókerületében (Salgótarjántól Pásztóig) Godó Beatrix, Salgótarján DK-s önkormányzati képviselője lesz a jelölt.

A Fidesz nem fogja tudni megakadályozni, hogy a választókerületekben legyen baloldali jelölt. Csak a baloldal jelöltjeivel győzhető le Orbán Viktor 2026-ban, és a DK nem fogja hagyni, hogy a baloldali, szociáldemokrata emberek képviselet nélkül maradjanak! – közölte a DK.

 

Mit főztek ki Orbán Viktorék? Itt a Kormányinfó, érkeznek a bejelentések percről percre!

Csütörtök délelőttre trombitálták össze a tájékoztatót.

Enyhítést kért bűnügyi felügyeletéből.

Lesz Kormányinfó ezen a héten is.

Taxisok sora a budapesti Bajcsy-Zsilinszky úton

„Holnap nem lehet bejönni dolgozni” – balhé a budapesti Városházán

A tüntető taxisok egy része bejutott a Fővárosi Közgyűlés ülésére, és azt kiabálták: akár két nappal is meghosszabbíthatják a jelenleg is zajló tüntetést. A Városházáról jelentjük.

Hamarosan nyilvánosságra kerül a teljes jelentés.

Már ki is számolta az üzletember, mekkora összegről van szó.

Balhé a budapesti utcákon: a rendőrök intézkedtek a demonstráló taxisok ellen

Nem erről volt szó, intézkednek a rendőrök.

Tovább üti a vasat a kormány.

A Tisza Párt elnöke a miniszterelnök-helyettes felfüggesztésére szólította fel Orbán Viktort és a KDNP-t is, amíg le nem zárulnak a vizsgálatok.

Egyelőre nem tűntek el a politikai hirdetések. A Fidesz frakció hirdetése is fut, csak éppen ügyesen más kategóriába sorolva.

