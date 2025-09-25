Ők hárman győzhetik le a Fideszt a DK szerint

Újabb országgyűlési képviselőjelöltek bemutatásával folytatódott a Demokratikus Koalíció tavaly november óta zajló jelöltbemutatási folyamata. A bemutatott jelöltek között vannak aktív országgyűlési, megyei és helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi közéletben aktív és elismert, helyi kötődésű jelöltek, akik most lépnek be az országos politikába.

Budapest 5. számú választókerületében (Angyalföldön és Terézvárosban) Keszthelyi Dorottya, a DK fővárosi és angyalföldi önkormányzati képviselője lesz a jelölt.

Csongrád megye 2. számú választókerületében (Szegeden és a környező kistelepüléseken) Nagy Béla, a szegedi önkormányzat városüzemeltetési bizottságának tagját indítja a DK.

Nógrád megye 1. számú választókerületében (Salgótarjántól Pásztóig) Godó Beatrix, Salgótarján DK-s önkormányzati képviselője lesz a jelölt.

A Fidesz nem fogja tudni megakadályozni, hogy a választókerületekben legyen baloldali jelölt. Csak a baloldal jelöltjeivel győzhető le Orbán Viktor 2026-ban, és a DK nem fogja hagyni, hogy a baloldali, szociáldemokrata emberek képviselet nélkül maradjanak! – közölte a DK.