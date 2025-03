Ők lehetnek az új MNB-elnök csapatában

Változás lehet a monetáris tanácsban is, de mivel ott hatéves mandátumok vannak, fokozatosan cserélődhetnek a tagok. A testület kilenc tagja közül háromnak az idén jár le a megbízatása, Pleschinger Gyula kinevezése éppen máig, március 4-ig tartott. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága februárban az ő helyére jelölte a Monetáris Tanácsba Mager Andreát, aki mostanáig a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatói posztját töltötte be.

így a Magyar Nemzeti Bank elnökének csapatát erősíti mások mellett Banai Péter Benő, aki a Pénzügyminisztériumban az államháztartásért felelős államtitkári posztot töltötte be, valamint Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ korábbi vezérigazgatója és Sipos Tompa Levente, aki a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatói posztjából igazolt át a jegybankhoz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!