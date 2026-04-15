Ők lehetnek Magyar Péter miniszterei, néhány hely még kiadó

Magyar Péter a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján nem árult el ugyan új neveket a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, de azt elmondta: sok név már ismert.

Máshogy fog kinézni a minisztériumi struktúra. Nem csúcsminisztériumok lesznek, hanem önálló szakminisztériumok

– fogalmazott a leendő miniszterelnök.

Teljesen szedett-vedett minisztériumi szerkezetet kell majd átalakítania Magyar Péternek. Például gazdasági feladatokkal eddig Nagy Márton nemzetgazdasági miniszteren kívül még Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is foglalkozott. Miközben az oktatási, egészségügyi és szociális ügyek mind Pintér Sándor belügyminiszterhez tartoztak.

Kapitány István miniszterként is kávézhat Magyar Péterrel

Magyar Péter a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján megismételte, amit már eddig is lehetett tudni: újra lesz Pénzügyminisztérium. Az április 12-i parlamenti választáson megbukott Orbán-kormány még 2025. január 1-én alakult úgy át, hogy a Pénzügyminisztérium megszűnt és beolvadt a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Ennek a területnek a várományosa Kármán András lehet, őt tavaly szeptemberben mutatta be a Tisza Párt, mint költségvetési és adópolitikai szakértő. Többször beszélt arról, hogy több mint kétmillió embernek csökkenne a személyi jövedelemadója az adójóváírás bevezetésével, különösen az alacsony és közepes jövedelműek járnának jól. Ezzel szemben azoknak, akik az elmúlt években aránytalanul kevés közteherrel járultak hozzá a közös kasszához, nagyobb részt kellene vállalniuk. Ennek része a vagyonadó, amely a szupergazdagokat érintene.

Az is kiderült Magyar Péter sajtótájékoztatóján, hogy újra egy minisztériumhoz tartozik majd a bel- és külgazdaság. Ebből az is következik, hogy az eddigi Külgazdasági és Külügyminisztériumból újra csak Külügyminisztérium marad. A gazdasági tárcát Kapitány István kaphatja, míg a külügyminiszter Orbán Anita lehet. Kapitány István volt 2026-ban az év első nagy igazolása a Tiszának, eddig főleg energetikai kérdésekben szólalt meg, így várhatóan ez a terület is hozzá tartozik majd. Ért hozzá, hiszen 37 évet töltött a Shellnél. Szinte minden alkalommal elmondta: a gazdaságban valódi versenyt szeretne, ellentétben a NER 16 évével, amikor kiválasztott üzleti körök tudtak komplett gazdasági ágazatokat maguk alá hajtani. Kármánnak és Kapitánynak nem lesz könnyű dolga: 2023 óta gyakorlatilag stagnál a magyar gazdaság.

Visszatérés Nyugatra

Orbán Anita korábban a Martonyi János vezette Külügyminisztériumban kapott szerepet. Magyar Péter január 24-én mutatta be, fő üzenete teljesen világos: Magyarország a Nyugathoz tartozik, és vége lesz a kompország státuszunknak. Klasszikus diplomáciával kíván foglalkozni, a Szijjártó Péterre jellemző külföldi bizniszelésnek is vége van. Februárban Magyar Péter mellett már Orbán Anita is részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián, itt már mint Magyarország következő külügyminisztere tárgyalt európai vezetőkkel.

Az interneten éppen nagyot megy Hegedűs Zsolt győzelmi tánca, ő fixen az egészségügyi tárca várományosa. Magyarországon az önálló Egészségügyi Minisztérium már 2010-ben megszűnt, feladatait azóta előbb az Emberi Erőforrások Minisztériuma, majd a Belügyminisztérium látták el. Már tavaly ősz óta tudható, hogy ha nyer a Tisza, akkor ő próbálhatja megreformálni a lepusztult magyar egészségügyet. Terveit részben már ismertette: a jövőbeni minisztérium teljesítményarányos bérezési rendszert tervez, vagyis ahol javulnak az ellátási mutatók, ott pluszforrást kap az intézmény. Az orvosbéreket nemcsak emelni, hanem érdemalapon differenciálni is szeretnék. Többször beszélt arról, hogy a kórházigazgatók nagyobb döntési jogköröket kapnának, az orvosok pedig szabadon nyilatkozhatnának szakmai ügyekben. Hegedűs Zsolt partneri viszonyt ígért a Magyar Orvosi Kamarával, és támogatja a kötelező kamarai tagság visszaállítását.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter: nem a migrációra és a sorkatonaságra, plusz 500 milliárd az egészségügyre Vasárnap kora délután tartott évértékelő beszédet.

Nem várható nagy meglepetés a Honvédelmi Minisztériumnál: Ruszin-Szendi Romulusz veszi át a katonákat. A volt vezérkari főnökről már tavaly február óta tudható, hogy leigazolta Magyar Péter. 2023 áprilisában mentette fel Novák Katalin volt köztársasági elnök a vezérkari főnöki beosztásából, majd két hónapra rá a honvédségnél zajló fiatalítási hullám áldozata lett és távozott. Szintén közel 100 százalék, hogy az új agrárminiszter Bóna Szabolcs lehet. A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnökeként jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Ő mutatta be februárban a Tisza agrárprogramját, amiben például megígérte: az alapvető, egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkentik. Egyéniben kikapott a legerősebb fideszes fellegvárban (Csorna) Gyopáros Alpártól.

Magyar Péter a nemzetközi sajtótájékoztatóján is elmondta, hogy lesz önálló oktatási minisztérium is. A cél az egyetemek és iskolák autonómiájának visszaállítása, az alapítványi modell felszámolása. Viszont nagy kérdőjel, hogy ki kapja meg a területet: talán Jakab Zsuzsanna lehet a befutó, aki a Tisza oktatási szakértőjeként szerepelt a nyilvánosságban.

Teljes homály fedi viszont, hogy ki ülhet majd be Pintér Sándor belügyminiszteri székébe. Magyar Péter jogászként és Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférjeként garantáltan kiemelt figyelmet fog fordítani a következő igazságügyi miniszter személyére, viszont egyelőre nem tudni, hogy kire esik a választása, de az biztos, hogy jelentkezőből nincs hiány.

Bódis Kriszta miniszteri széket kaphat

A szociális ügyek vélhetően Bódis Krisztához tartoznak majd, ő az egyik legrégebbi szaktanácsadója a Tiszának, ő maga is elmondta, hogy nem ugrana el a feladat elől. A Van Helyed! Alapítvány megálmodója és vezetője, több mint 25 éve dolgozik terepen, hátrányos helyzetű családokkal, így jól ismeri a gondokat. Kulcspozíció lesz még a Miniszterelnökség irányítása, tehát az azt most vezető Gulyás Gergely utódja. Magyar Péter tavaly szeptemberben mutatta be Tanács Zoltánt, akit a párt programalkotási feladatainak irányításával és a kormányzásra való felkészülés szakmai vezetésével bízott meg. Az ő neve biztosan felmerül a pozícióra. Nagy Ervin pedig szívesen lenne kulturális miniszter: ő az egyik első színművész, aki szerepet vállalt Magyar Péter, majd a Tisza Párt kampányában, a szakmát 30 éve jól ismeri.

Az Orbán-rendszer előtti klasszikus felálláshoz való visszatérést jelenti, hogy újra lesz önálló környezetvédelmi tárca. A kampány utolsó hónapjaiban kiemelt téma volt a gödi akkumulátorgyár kapcsán a sokkal komolyabban vett környezetvédelem, ellenben az ügyet Magyar Péter vitte személyesen, így egyelőre nincs ismert jelölt a miniszterségre.