Ők számíthatnak idén NAV-ellenőrzésre

A digitalizáció előretörésével a NAV a hagyományos, papíralapú elszámolások helyett egyre inkább a tranzakciókra alapozott bevallásokra és a NAV informatikai rendszerein – például online pénztárgép, EKÁER – keresztül összegyűjtött adatokra támaszkodik.

Az adóhatóság 2024-es ellenőrzési tervének kulcsfontosságú eleme és egyben új dimenziója a kockázatelemzésre épülő differenciált megközelítés.

Ennek értelmében az adóhatóság az ellenőrzések alatt támogatja azokat az adózókat, akik együttműködő, jogkövető magatartást tanúsítanak. Esetükben a hibák javítását célzó segítségnyújtás a fő cél, nem a szankcionálás. Ezzel szemben azok az adózók, akik szándékosan és súlyosan megsértik az adójogszabályokat, határozott fellépésre számíthatnak. Ezért a NAV célja az eddigieknél is differenciáltabb hatósági hozzáállás, amelyben az ellenőrzés típusának megválasztásában meghatározó szerepet játszik majd az adózó magatartása.

A kriptovalutával kereskedők is számíthatnak ellenőrzésre

A Mazars hangsúlyozza, hogy a pontos adatszolgáltatás alapvető a kockázatelemzési modellek számára, ezért az adózóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az adatok helyes és időben történő szolgáltatására.

„Amint azt a NAV ellenőrzési terve is mutatja, az adózóknak folyamatosan naprakésznek kell lenniük az adójogszabályokról és előírásokról. Ehhez szükség lehet olyan szakértőkre, akik segítséget nyújthatnak az ellenőrzések előkészítésében, és felhívják a figyelmet az adóoptimalizálási lehetőségekre is. A proaktív hozzáállás és az előzetes átvilágítások nem csupán a potenciális bírságok és pótlékok elkerülését segíthetik elő, hanem a vállalatok adóstratégiájának finomhangolását is” – hívja fel a figyelmet a jogkövető adózói magatartás fontosságára dr. H. Nagy Dániel, a Mazars partnere.

Mely szektorok számíthatnak idén NAV-ellenőrzésre?

A NAV 2024-es ellenőrzési tervében több ágazat szereplői is kiemelt figyelemre számíthatnak, köztük a rendezvényszervezők, a reklám- és médiaszolgáltatók, valamint a kriptovalutából jövedelmet szerzők. A szépségipar és a testedzési szolgáltatások szintén az ellenőrzések középpontjába kerülhetnek, mellettük a már hosszú ideje vizsgált ágazatok, mint az építőipar, a személy- és vagyonvédelem, valamint az online kereskedelem továbbra is az ellenőrzések fókuszában maradnak.

A kiemelt adózók vizsgálata a jövőben is fontos feladat marad a NAV számára. Továbbá prioritásként fogja vizsgálni az adóhatóság az adókedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságokat, valamint a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak meghatározásának módszerét. Emellett a Mazars szakértői a vámellenőrzések terén életbe lépő változásokra is figyelmeztetnek, hiszen az importált gépjárművek utáni adó- és áfakifizetések ellenőrzésén kívül a vámellenőrzések az e-kereskedelemmel kapcsolatos kihívásokra is koncentrálnak. Az importáruk termékbiztonsága és a hamisított termékek kiszűrése továbbra is ellenőrzési fókuszterület marad.

A Mazars szakembere kiemeli, hogy amennyiben társaságunk a tevékenysége vagy a folytatott tranzakciói okán a NAV fókuszába kerülhet, érdemes megfontolni egy átfogó adóauditot vagy akár valamelyik nagyobb kockázatot rejtő tevékenység részletesebb átvizsgálását.

„Ez a folyamat lehetővé teszi a cégvezetés számára, hogy tisztában legyen a kockázatokkal, és döntést hozzon a nem megfelelő gyakorlat kijavításáról, az adókülönbözetek önellenőrzéssel való helyesbítéséről még az adóhatósági vizsgálat megkezdése előtt. Ezzel elkerülhető a jelentős adóbírság és a késedelmi pótlék. Az átvilágítás további előnye, hogy egy NAV-vizsgálatot megelőző konzultáció és átvilágítás eredményeként a ki nem használt adóoptimalizálási lehetőségekre is fény derülhet (pl. adókedvezmény igénybevételére való jogosultság), amelyekkel a társaság csak nyerhet” – hangsúlyozza a Mazars partnere, dr. H. Nagy Dániel.