Ők tarthatnak Magyar Péterrel lengyelországi útjára

Hat miniszterrel együtt indul útnak Magyar Péter első hivatalos külföldi útjára, Varsóba – írja közösségi oldalán Panyi Szabolcs, a VSquare szerkesztője.

Az elmúlt időszakban példátlan a lengyel-magyar kapcsolatok ennyi miniszteri szintű látogatás egy nap alatt.

A kedden délután érkező csapatban Orbán Anita külügyminiszter, Tarr Zoltán kulturális miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrárminiszter mellett Tóth Péter nemzetbiztonsági tanácsadó is ott lesz.

A delegáció Krakkóban ér földet, onnan pedig vonattal utaznak a lengyel fővárosba, és Gdańsk szerdai látogatása is szerepel a napirendben. Itt az egykori lengyel Szolidaritás mozgalom vezetőjével, Lech Wałęsával találkozik a magyar küldöttség.

Magyar Péter miniszterelnök nem csak Donald Tuskkal találkozik szerdán, hanem a lengyel elnökkel, Karol Nawrockival is. Emellett tervben van a Szenátus és a Szejm vezetőinek egyeztetése is a magyar kormányfővel. Magyar csütörtökön Bécsbe utazik, és az osztrák kormánnyal folytatja a tárgyalássorozatot.