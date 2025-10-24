Október 23-i számháború: az interneten a Tisza nyert fölényesen

Ahogy az várható volt, még véget sem értek az október 23-i tömegrendezvények, de már elindult az ilyenkor szokásos számháború arról, hogy melyik párt rendezvényén voltak többen – írja a Telex. A portál a két menet méretét nem becsülte meg, mivel nincsenek erre megbízható eszközei, de utánajárt, Orbán Viktor és Magyar Péter beszédét hányan követték, nézték meg az interneten.

Mivel Orbán és Magyar ünnepi beszédét is közvetítették élő streamben Facebookon és YouTube-on is, adja magát az összehasonlítás az itteni nézőszámokról:

Orbánnál YouTube-on 27 ezernél, Facebookon 570 ezernél jár a számláló

Magyarnál YouTube-on 322 ezer, Facebookon 2,2 millió ez az adat

(A számok az október 24 reggel 9:40-es állapotokat mutatják a két politikus hivatalos oldalán/csatornáján.)

Orbán Facebook-oldalán 23-án 19 poszt született az ünnepi megemlékezéssel kapcsolatban, Magyarnál mindössze 8. Itt erősen látszik, hogy Magyar nem adja ki a kezéből a facebookos kommunikációt, Orbánnál viszont egy teljes stáb dolgozik azon. Ők a Békemenet indulásától gyakorlatilag félóránként tolták ki a posztokat, kis videókat, fotógalériákat. Ezzel együtt a bejegyzésekre érkező reakciókat éppen csak döntetlen közelébe sikerült kihozni: Orbánnál 609 ezer, Magyarnál 613 ezer volt az összeg pénteken reggel.

Összességében tehát látszik, hogy a Fidesz minden követ megmozgat, hogy működjön a „digitális honfoglalás”, de hiába: főleg az élő streamek adatai mutatják, hogy elsöprően nagyobb volt az érdeklődés a neten a Tisza október 23-i eseménye iránt.