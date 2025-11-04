3p
Október végére nőtt a Tisza előnye, de a Fidesz is tudott erősíteni

mfor.hu

A Tisza 48, a Fidesz-KDNP 37 százalékon áll a biztos pártválasztó a választásokra elmenni szándékozó szavazók körében.

Júniustól augusztusig a Tisza Pártnak 32-ről 33 százalékra, októberre pedig 35 százalékra nőtt a támogatottsága a választókorú népesség körében – mérte a Závecz közvéleménykutató. Ez azt jelenti, hogy jelenleg kétmillió nyolcszázezer fő sorakozik fel az ellenzéki párt mögé. A Fidesznek a nyáron előbb 26-ról 28 százalékra, októberre 29 százalékra bővült a tábora, így kétmillió háromszázezer fő támogatását élvezi.

A vezető pártok erősítették pozíciójukat októberre
A vezető pártok erősítették pozíciójukat októberre
Fotó: Závecz

 

Októberben a Mi Hazánknak 5, Demokratikus Koalíciónak 4, a Kétfarkú Kutyapártnak 3 százalékos a támogatottsága a teljes választóközönségen belül. Ezeken kívül még a Momentum éri el az 1 százalékot. A pártnélküliek aránya 22 százalék.

A biztos elmenetelt ígérők és pártot is választók csoportjában a Tisza Párt 48 százalékon áll, a Fidesznek 37 százaléka van. A jelenlegi erőviszonyok alapján aktuálisan még három pártnak lenne esélye a parlamentbe jutásra: a Mi Hazánknak és a Demokratikus Koalíciónak az aktív szavazók körében 5-5 százalékos támogatottsága van, a Kétfarkú Kutyapártbak pedig 4 százalék.

A ZRI Závecz Research Intézet október 23-a után végzett közvélemény-kutatást. A felmérés ezer fős mintán készült az ország felnőtt népességét reprezentáló mintán, telefonos adatfelvételi módszerrel.

A biztos résztvevők között is hasonló a helyzet
A biztos résztvevők között is hasonló a helyzet
Fotó: Závecz

Párharc

Az elmúlt hónapokban a választók egyre inkább a Tisza és a Fidesz párharcává alakították a politikai küzdőteret. Júniusban a két párt valamelyikére 58 százalék szavazott, a többi pártra együttesen 17 pedig százalék. Most viszont a két nagy párt 64 százalékot visz el a teljes népességből, a többiek 14 százalékot. A választásokra biztosan elmenő, pártot választók körében is nagyobb lett a dominanciájuk: 81-ről 85 százalékra emelkedett, a többieké 18-ről 15 százalékra csökkent.

A Mi Hazánk, a DK és a Kétfarkú Kutyapárt június óta nagyjából megtartották a teljes népességen belüli táborukat, de a többi kisebb párt támogatottsága csak néhány tízezer főre tehető, összesen sem haladják meg a 2 százalékot.

Győzelmi várakozások

A Tisza Párt egyértelmű fölényben van, mégis a 2026-os parlamenti választással kapcsolatos győzelmi várakozások összességében sokkal szorosabb versenyt feltételeznek. 

A győzelmi várakozásokban a Fidesz lépett előre vezető szerepében
A győzelmi várakozásokban a Fidesz lépett előre vezető szerepében
Fotó: Závecz

Most a választókorúak 38 százaléka azt gondolja, hogy inkább a Fidesznek van esélye a győzelemre, míg 34 százalék szerint a Tisza fog nyerni. Júniusban majdnem azonosak voltak az adatok, 39 százalék a Fideszt említette várható győztesként, 38 százalék a Tiszát.

Időközben nagyobb lett az esélyek latolgatásában bizonytalanok aránya: 21-ről 25 százalékra emelkedett ez a csoport. A Fidesz szavazói bizakodóbbak, mint a Tiszások: előbbiek 88, utóbbiak 77 százaléka reméli, hogy az általa támogatott párt nyeri a jövő évi választást.

A pártnélküliek a Fidesz győzelmét esélyesebbnek látják
A pártnélküliek a Fidesz győzelmét esélyesebbnek látják
Fotó: Závecz

Mindemellett még egy csoport erősíti a Fidesz feltételezett győzelmi pozícióját, a pártnélkülieké. Körükben 28 százalék a kormánypárt esélyeit látja nagyobbnak, 13 százalék a Tiszáét (57 százalékuk nem tudott véleményt mondani ebben a kérdésben). Ugyanakkor a többi ellenzéki párt támogatói inkább a Tiszát látják esélyesebbnek: 30 százalékuk az ellenzéki párt győzelmére számít, 22 százalék a kormánypártéra, de körükben is magas, 39 százalék a prognózisra nem vállalkozók aránya.

