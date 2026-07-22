1p
Közélet parlament

Októbertől törölné el a vármegyéket és főispánokat a kormány

mfor.hu

Benyújtotta a kormány a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormánymegbízottra átnevező törvényjavaslatát kedd este.

A parlament.hu-n olvasható törvényjavaslat indoklása szerint a törvény célja a hatályos szabályozás terminológiai egységének megteremtése a területi közigazgatás és a kapcsolódó állami, önkormányzati, hatósági, igazgatási, közszolgáltatási, nyilvántartási és egyéb jogintézményi szabályozási területeken.

Mindezek érdekében az egyes törvényekben előforduló vármegye, illetve vármegyei kifejezéseket megye, illetve megyei elnevezésre, a főispán megjelölést pedig kormánymegbízott elnevezésre vezeti át. A javaslat nem irányul az érintett szervek feladat- és hatásköreinek érdemi átalakítására, nem változtatja meg a közigazgatási, hatósági vagy önkormányzati jogviszonyok tartalmát és nem érinti az egyes eljárások anyagi jogi vagy eljárásjogi feltételrendszerét. A módosítás 2026. október 1-jén lép hatályba.

A Fidesz-kormány 2022-ben vezette be a vármegye és főispán kifejezéseket.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Retteghetnek a rendszerváltás előtti ügynökök?

A kormány benyújtotta az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot.

Este megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénysorozata

Este megkezdődött a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénysorozata

Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást.

A bukott osztrák kancellár is rajta volt az MCC fizetési listáján

A bukott osztrák kancellár is rajta volt az MCC fizetési listáján

Sebastian Kurz a Fidesz veresége után inkább visszaküldte a 110 ezer eurót. 

Nem akármilyen rekord dőlt meg a foci-vb-n, labdába sem rúgott az RTL és a TV2

Így alakultak a 29. hét nézettségi adatai.

Felszállt a füst: Orbán Viktor hazajött és ezt a kérdést eldöntötte

Felszállt a füst: Orbán Viktor hazajött és ezt a kérdést eldöntötte

 Bóka János a Fidesz új frakcióvezetője.

Mi történt? Még Tusványosra sem megy el Gulyás Gergely

Mi történt? Még Tusványosra sem megy el Gulyás Gergely

A szervezők sem tudják, hogy miért döntött így a Fidesz nemrég lemondott frakcióvezetője. 

Újabb 200 dolgozót küld el a Mediaworks

Újabb 200 dolgozót küld el a Mediaworks

A volt kormánypropandagát kiszolgáló lapoknál a választás óta zajlik a leépítés.

Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza-frakciónak, a jelölés hosszabb folyamat lesz

Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza-frakciónak, a választás hosszabb folyamat lesz

A Tisza képviselőcsoportja a héten többször összeül emiatt. 

Nyomozók a Fidesz szerverközpontjában – Lázár János is kiabál már

Nyomozók a Fidesz szerverközpontjában – Lázár János is kiabál már

Lázár János szerint „Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik”.

Itt a bejelentés: meg van a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője

Itt a bejelentés: megvan a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetője

A Visit Hungary korábbi vezérigazgatója kapta a felkérést. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG