Olimpiai milliók sorsáról dönthet a honvédelmi miniszter

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A cikk idézte a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) közleményét, amely szerint „mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Virth Balázs is megkaphatja az életjáradékot Milák Kristóf párizsi eredményei után (…), miképp Plagányi Zsolt is, aki Kristóf nevelőedzője volt.”

A portál szerint az aktuális jogszabályi háttér érvénybe lépése óta először fordult elő, hogy egy sportoló nem jelölte meg hivatalos formában az őt felkészítő szakembert, emiatt pedig nem lehetett odaítélni az edzői életjáradékot. A most elfogadott módosítás értelmében „javaslat hiányában a sportpolitikáért felelős miniszter (azaz Szalay-Bobrovniczky Kristóf), az edzői járadékot annak a személynek a javára állapítja meg (…), aki az érmest a járadékra jogosultságot megalapozó versenyt megelőzően közvetlenül, legalább egy évig folyamatosan felkészítette”. Ez egy évre visszamenőleg is érvényes.

A hvg.hu cikke szerint elfogadták a „lex Milák” néven is emlegetett törvénymódosítást, amellyel az azután felállt helyzetet rendezték, hogy a párizsi olimpián arany- és ezüstérmet nyerő Milák Kristóf nem nevezte meg sem felkészítő-, sem nevelőedzőjét, akik így millióktól estek el. A sporttörvény módosításával visszamenőleg is megkaphatják a pénzt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!