Oltásellenesek jogi lépésekkel fenyegették meg a SOTE-t

Meg nem nevezett magánszemélyek írtak hosszú, részletes tiltakozó levelet a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának egyik képzésével kapcsolatban. Ebben többek között azt állítják az Oltásokba vetett bizalom – helyzetkép, meghatározó tényezők, cselekvési lehetőségek címmel meghirdetett képzésről, hogy megtévesztő, valamint etikai és jogi normákat sért, ezért jogi lépéseket helyeztek kilátásba arra az esetre, ha az oktatáson nem jelennek meg az oltásellenes nézetek is – számol be róla a HVG.

Tudományos bizonyítékok szükségesek

Fotó: Pixabay Erről az egyetem maga számolt be a honlapján, egyben közzétéve az állásfoglalását is. Az intézmény szerint annak szerzői alapvető tudományos tényeket kérdőjeleznek meg, és tételesen cáfolták állításaikat is. Így például azt, hogy az influenza elleni védőoltás hatástalan, és az oltások összetevői mérgezőek és hirtelen csecsemőhalált okoznak.

Az egyetem szerint a levélírók szelektíven használják a tudományos bizonyítékokat, amelyek régóta bizonyítják az oltások fontos szerepét is, tévesen állítják be a tényeket, így hamis következtetésekre jutnak.