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Közélet A hét ábrája Magyar Péter

Magyar Péternek megerősített védelem kell olvasóink szerint – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Egyértelmű volt a válaszadók véleménye.

A hét egyik legbotrányosabb pillanata minden bizonnyal az volt, amikor szerdán a Nyugati pályaudvaron sétáló miniszterelnök közelébe tudott férkőzni egy férfi, és leköpte a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában sétáló Magyar Pétert hátulról, mielőtt vonattal elindultak a Rákospalota-Újpest vasútállomásra azért, hogy bemutassák a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. A kormányfő az esetre higgadtan reagált, az őt leköpő férfinek „jó egészséget” kívánt, majd hozzátette: „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”.

Az incidens után a kormány közleményben jelezte, hogy Magyar Péter úgy döntött, nem tesz feljelentést a történtek miatt. Ahogy arról azonban cikkünkben írtunk, a férfi ellen ennek ellenére is eljárás indulhat: a Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben mások által megtett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldte az illetékes ügyészségnek.

A miniszterelnök kijelentette, hogy továbbra sem kér megerősített védelmet, mivel „szeretne ember maradni az emberek közt”, ameddig tud. Facebook-oldalán pedig egy olyan videót is közzétett, amin a szerdai eset után mosolyogva fotózkodik járókelőkkel, az őt leköpő férfire pedig csak „fideszes lámaként” utal.

Mit gondolnak önök?

Magyar Péter álláspontja a kérdésben tehát egyértelmű, legújabb szavazásunkban azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink mit gondolnak a kérdésről. Ez a hét ábrája:

Olvasóink döntő többsége, összesen több mint 80 százalék gondolta úgy, hogy a miniszterelnöknek valamilyen formában megerősített védelemre lenne szüksége, míg 62,3 százalék egyenesen úgy vélekedik, hogy ennek eldöntése nem Magyar Péterre tartozik, és akár ellenkezése ellenére is biztosítani kellene, hogy többen őrizzék. A válaszadók mindössze 16,3 százaléka vélekedett úgy, hogy a védelem jelenlegi formája elegendő.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Trend FM műsorában Viplak Attila, a Terrorelhárítási Központ egykori munkatársa, a BPRO szakmai igazgatója úgy fogalmazott: a személyvédelmi csapat súlyos hibájának tartja, hogy egy előzetesen nem ellenőrzött ember közvetlenül Magyar Péter közelébe juthatott, mivel leköpésénél jóval súlyosabb következménye is lehetett volna az esetnek.

Viplak Attila elképzelhetőnek tartja, hogy a védelmi szint csökkentése a védett személy kívánságára történt.  Ugyanakkor álláspontja szerint Magyar Péter veszélyeztetettsége lényegesen nagyobb lehet annál, mint amilyennek azt jelenleg gondolják – mindez tehát arra utal, hogy a miniszterelnöknek nagyobb védelmet akaró olvasóinknak igaza lehet.

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