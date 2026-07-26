Magyar Péternek megerősített védelem kell olvasóink szerint – A hét ábrája

A hét egyik legbotrányosabb pillanata minden bizonnyal az volt, amikor szerdán a Nyugati pályaudvaron sétáló miniszterelnök közelébe tudott férkőzni egy férfi, és leköpte a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter társaságában sétáló Magyar Pétert hátulról, mielőtt vonattal elindultak a Rákospalota-Újpest vasútállomásra azért, hogy bemutassák a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részleteit. A kormányfő az esetre higgadtan reagált, az őt leköpő férfinek „jó egészséget” kívánt, majd hozzátette: „a Fidesz még megmaradt arcait látjuk”.

Az incidens után a kormány közleményben jelezte, hogy Magyar Péter úgy döntött, nem tesz feljelentést a történtek miatt. Ahogy arról azonban cikkünkben írtunk, a férfi ellen ennek ellenére is eljárás indulhat: a Budapesti Rendőr-főkapitányság az ügyben mások által megtett feljelentéseket becsületsértés vétség gyanúja miatt megküldte az illetékes ügyészségnek.

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A miniszterelnök kijelentette, hogy továbbra sem kér megerősített védelmet, mivel „szeretne ember maradni az emberek közt”, ameddig tud. Facebook-oldalán pedig egy olyan videót is közzétett, amin a szerdai eset után mosolyogva fotózkodik járókelőkkel, az őt leköpő férfire pedig csak „fideszes lámaként” utal.

Mit gondolnak önök?

Magyar Péter álláspontja a kérdésben tehát egyértelmű, legújabb szavazásunkban azonban arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink mit gondolnak a kérdésről. Ez a hét ábrája:

Olvasóink döntő többsége, összesen több mint 80 százalék gondolta úgy, hogy a miniszterelnöknek valamilyen formában megerősített védelemre lenne szüksége, míg 62,3 százalék egyenesen úgy vélekedik, hogy ennek eldöntése nem Magyar Péterre tartozik, és akár ellenkezése ellenére is biztosítani kellene, hogy többen őrizzék. A válaszadók mindössze 16,3 százaléka vélekedett úgy, hogy a védelem jelenlegi formája elegendő.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, a Trend FM műsorában Viplak Attila, a Terrorelhárítási Központ egykori munkatársa, a BPRO szakmai igazgatója úgy fogalmazott: a személyvédelmi csapat súlyos hibájának tartja, hogy egy előzetesen nem ellenőrzött ember közvetlenül Magyar Péter közelébe juthatott, mivel leköpésénél jóval súlyosabb következménye is lehetett volna az esetnek.

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Viplak Attila elképzelhetőnek tartja, hogy a védelmi szint csökkentése a védett személy kívánságára történt. Ugyanakkor álláspontja szerint Magyar Péter veszélyeztetettsége lényegesen nagyobb lehet annál, mint amilyennek azt jelenleg gondolják – mindez tehát arra utal, hogy a miniszterelnöknek nagyobb védelmet akaró olvasóinknak igaza lehet.