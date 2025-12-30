6p
Olyan pofont kapott az RTL 2025-ben, hogy a fal adta a másikat

Kollár Dóra
Az 52. hét a nézettségi adatok szempontjából már igazi karácsonyi időszaknak bizonyult, de így is születtek kiugró nézőszámok. 

Hétfőn és kedden, azaz a hét két munkanapján a kereskedelmi csatornák még a megszokott felállással készültek a nézőknek.

Az RTL-en a Pokoli rokonok teleregény a teljes lakosság körében átlagosan 395 ezer embert érdekelt adásonként, míg a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-59 évesek korcsoportjában 189 ezer körül alakult a nézők száma nagyjából 10 százalékos közönségarány mellett.

A TV2 még utoljára örülhetett a Kincsvadászok jó teljesítményének, a régiségkereskedős műsor átlagosan 563 ezer embert vonzott az ünnepek előtt a teljes lakosság körében. Az adás a kiemelt kereskedelmi korcsoportban is győzni tudott a műsorsávon belül a maga 207 ezres nézettségével és 10,9 százalékos közönségarányával.

Nagy csatát hozott az év, de a végeredmény nem lett szoros
Nagy csatát hozott az év, de a végeredmény nem lett szoros
Fotó: Depositphotos

Kevin és Elsa csatája

A magyar karácsonyi tradícióknak lassan annyira részévé válik a Reszkessetek, betörők!, hogy a bejglik mellett elengedhetetlen programja az ünnepeknek a film három részének levetítése valamelyik kereskedelmi csatornán. Ezúttal a TV2-n nézhették ezt a tévézők, Kevin kalandjai pedig ezúttal is komoly számokat hoztak.

A szenteste adásba küldött eredeti Reszkessetek, betörők! a teljes lakosság körében 766 ezer nézőt vonzott, ez pedig az egész hét messze legjobb eredményének bizonyult a toplistánkon, így a TV2 örülhetett a csatornak harcában. A 18-59 évesek korcsoportjában szintén tarolt az idén 35 éves film és 478 ezer nézőt vonzott kiemelkedő, 23,9 százalékos közönségarány mellett – azaz a heti győzelem ebben a szegmensben sem volt kérdés.

Az RTL-en párhuzamosan futó Jégvarázs ezzel szemben a teljes lakosság körében 355 ezer embert érdekelt, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 212 ezer nézőt és 11,5 százalékos közönségarányt ért el; a Disney jégkirálynője ezúttal tehát alulmaradt.

December 25-én a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban szintén jól teljesített és 647 ezer nézőt vonzott, míg a párhuzamosan futó Jégvarázs 2. 320 ezer főt érdekelt.

December 26-án végül fordult a kocka, az RTL-en ugyanis bemutatkozott A mi kis falunk legújabb évadja, amely óriási csatában 454 ezres nézettségével a teljes lakosság körében meg tudta előzni a Reszkessetek, betörők! 3. által elért 451 ezres eredményt.

Összességében azonban az ünnepi héten a TV2 javára billent az eredmény, a csatorna mind a munkanapokon, mind az ünnepnapokon jobb számokat hozott, mint az RTL, mind a teljes lakosság, mind a 18-59 évesek körében.

2025-ben tarolt a TV2

Azon olvasóinknak, akik hétről hétre olvasták a kereskedelmi csatornák nézettségi eredményeit az Mfor oldalán, bizonyára nem lesz meglepetés, hogy az RTL és a TV2 harcában 2025-ben óriási fölényben volt az utóbbi. A cikkünk írásakor elérhető 362 nap adatait figyelembe véve a 18-59 évesek körében a napi átlagos közönségarányok harcában a megnyert esték száma a következőképpen alakult:

A magyar válogatott mindent vitt

Idén a teljes lakosság körében kétszer fordult elő, hogy egymillió feletti nézőszámot hozott egy műsor – az „elkövető” mindkét esetben a magyar válogatott vb-selejtezős mérkőzése volt. Szoboszlaiék szeptember 9-én küzdöttek óriásit Portugália ellen a Puskás Stadionban, a 2-3-as vereséggel záródó meccset 1,038 millió ember látta a készülékek előtt a teljes lakosság körében, így ez lett 2025 legnézettebb adása. Nem sokkal maradt le a szintén 2-3-as, rendkívül drámai utolsó utáni perces góllal elvesztett Írország elleni selejtező sem, ezt 1,029 millióan nézték az M4 adásában.

A toplista harmadik helyére bekerült a tavasszal még „a magyar Trónok harcaként” futtatott Hunyadi sorozat második epizódja is, amit 993 ezren néztek a TV2-n. Végül kiemelendő a lista 10. helyezettje is, ugyanis a Duna TV augusztus 20-i tűzijátékos közvetítése is 908 ezer főt érdekelt.

A teljes lakosság körében a nézettségi top 10 bajnoka a TV2 lett hét adással, míg a közmédia csatornái háromszor tűntek fel – az RTL lemaradását mutatja, hogy a csatorna ezúttal egyetlen műsorral sem fért fel a legjobbak közé:

  1. Vb-selejtező / Magyarország-Portugália / – M4: 1 038 359 fő
  2. Vb-selejtező / Magyarország-Írország / – M4: 1 029 928 fő
  3. Hunyadi / 2. rész / – TV2: 993 605 fő
  4. Házasság első látásra / 33. rész / – TV2: 993 490 fő
  5. Hunyadi / 5. rész / – TV2: 974 633 fő
  6. Hunyadi / 1. rész / – TV2: 973 423 fő
  7. Hunyadi / 4. rész / – TV2: 965 444 fő
  8. Házasság első látásra / 31. rész / – TV2: 949 399 fő
  9. Házasság első látásra / 32. rész / – TV2: 917 279 fő
  10. Tűzijáték – Duna TV: 908 201 fő

A 18-59 évesek korcsoportjában a lista első három helyezettjében lényegében nem volt változás, az egyetlen különbséget az jelentette, hogy a magyar válogatott meccseit a Hunyadi 5. epizódja követte. Említésre méltó, hogy a toplistára még az év utolsó teljes hetében is fel lehetett kerülni, a Reszkessetek, betörők! által elért 478 ezres nézőszám és 23,9 százalékos közönségarány az idei év ötödik legjobbja volt.

Míg a teljes lakosság körében az RTL-nek nem osztottak lapot, a kiemelt kereskedelmi korcsoportban a csatorna már egy adással befért a legjobbak közé, a Most Wanted – A hajsza reality-vetélkedő első epizódja 445 ezres nézettségével és 28,8 százalékos közönségarányával nyolcadik lett az évben. A legjobb tízből látványosan hiányzik az X-Faktor, a tehetségkutató szinte teljes futásideje alatt behúzta a heti győzelmeket a szegmensben; az év első felében azonban kiugróbb nézettségek születtek.

  1. Labdarúgó-mérkőzés – vb-selejtező / Magyarország-Portugália / – M4: 591 845 fő, 38,5 százalékos közönségarány
  2. Labdarúgó-mérkőzés – vb-selejtező / Magyarország-Írország / – M4: 535 003 fő, 43,6 százalékos közönségarány
  3. Hunyadi / 5. rész / – TV2: 525 861 fő, 31,2 százalékos közönségarány
  4. Hunyadi / 4. rész / – TV2: 508 511 fő, 29,0 százalékos közönségarány
  5. Reszkessetek, betörők! – TV2: 478 601 fő, 23,9 százalékos közönségarány
  6. Hunyadi / 6. rész / – TV2: 458 354 fő, 30,2 százalékos közönségarány
  7. Hunyadi / 2. rész / – TV2: 454 247 fő, 30,3 százalékos közönségarány
  8. Most Wanted – a hajsza / 1. rész / – RTL: 445 782 fő, 28,8 százalékos közönségarány
  9. Labdarúgó-mérkőzés – Eb-selejtező / Portugália-Magyarország / – M4: 445 553 fő, 28,4 százalékos közönségarány
  10. Hunyadi / 7. rész / – TV2: 443 001 fő, 27,1 százalékos közönségarány

