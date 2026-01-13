Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Visszatért a hétköznapi kerékvágás a kereskedelmi csatornák programjában, így az RTL műsorában ezúttal is a Pokoli rokonok teleregény nyitotta az estét, 422 ezres átlagos nézettséget hozott. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 200 ezres közönséget vonzott átlagosan, míg a közönségarány nagyjából 13,8 százalék volt átlagosan.

Az A mi kis falunk epizódjai érkeztek a műsorsáv második felében, ezek a teljes lakosság körében átlagosan 263 ezer nézőt érdekeltek. A kereskedelmi korcsoportban pedig 145 ezer nézőt hozott 11,4 százalékos közönségarány mellett.

A TV2-nek továbbra is igazi sikersztori a Németországból adaptált Kincsvadászok, amely januárban is folytatta a decemberi jó teljesíményét, és átlagosan 780 ezer nézőt érdekelt, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 317 ezren néztek az epizódokat, 22,1 százalékos közönségarány mellett.

A műsorsáv második felében a késői kezdés ellenére is jól teljesített az ingatlankereskedős Lakásvadászok, ezt 504 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban átlagosan 212 ezer főt és 18,6 százalékos közönségarányt ért el.

A havazás és a Fidesz mindent megmozgatott

A hét legnézettebb műsorára vasárnap estig kellett várni, az RTL vasárnap esti híradója ugyanis tarolni tudott a héten, egyrészt a napok óta tartó extrém hidegről, valamint az emiatt történt balesetekről szóló hírekkel, másrészt a Fidesz kongresszusával és jelöltállításával kapcsolatos információkkal tudott győzni a csatorna.

A hírműsor így mindkét kategóriában tarolni tudott, a teljes lakosság körében 804 ezer embert mozgatott meg, míg a 18-59 évesek körében 341 ezren nézték, 23,7 százalékos közönségarány mellett.

Nem volt hírhiány, így a híradót is többen nézték

Fotó: Depositphotos

Csak a Liverpool meccse hozott érdemi nézettséget

A sport világában is lassacskán kezd beindulni az élet, az angol bajnokságban már fordulót rendeztek, az Arsenal otthonában lépett pályára a Liverpool, a 0-0-s döntetlennel záródó mérkőzést 205 ezren nézték a teljes lakosság körében.

Csendesen indult a hétvége

Szombaton az RTL a Gólkirályság újabb részét küldte adásba, ez 354 ezer nézőt érdekelt, így bár szűkösen, de a csatorna megelőzte a riválisként futó Csúcsformában 2. filmet, amelyet 295 ezren követtek a képernyők előtt.

Vasárnapra aztán már mindkét csatorna tartogatott puskaport, az RTL-en visszatért a Cápák között üzleti vetélkedő, ezt 446 ezren nézték, míg a TV2 által adásba küldött Az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? 427 ezer nézőt vonzott, a végeredmény tehát itt is végül az RTL javára billent.

Így alakult a heti végeredmény

Bár a heti győzelem és a hétvégi fölény is az RTL-nek jutott, a TV2-n továbbra is elképesztően erős párost alkot a Kincsvadászok és a Lakásvadászok, így a heti végeredmény sem volt kérdés: a 18-59 évesek korcsoportjában, a napi átlagos közönségarányok harcában a TV2 nyert, és 16,9 százalékos közönségarányt hozott az RTL 15 százalékával szemben.