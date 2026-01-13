3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Olyan történt az RTL-el, amire régóta nem volt példa

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A 2. héten meglepő végeredmény született.

Visszatért a hétköznapi kerékvágás a kereskedelmi csatornák programjában, így az RTL műsorában ezúttal is a Pokoli rokonok teleregény nyitotta az estét, 422 ezres átlagos nézettséget hozott. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában 200 ezres közönséget vonzott átlagosan, míg a közönségarány nagyjából 13,8 százalék volt átlagosan.

Az A mi kis falunk epizódjai érkeztek a műsorsáv második felében, ezek a teljes lakosság körében átlagosan 263 ezer nézőt érdekeltek. A kereskedelmi korcsoportban pedig 145 ezer nézőt hozott 11,4 százalékos közönségarány mellett.

A TV2-nek továbbra is igazi sikersztori a Németországból adaptált Kincsvadászok, amely januárban is folytatta a decemberi jó teljesíményét, és átlagosan 780 ezer nézőt érdekelt, míg a 18-59 évesek korcsoportjában 317 ezren néztek az epizódokat, 22,1 százalékos közönségarány mellett.

A műsorsáv második felében a késői kezdés ellenére is jól teljesített az ingatlankereskedős Lakásvadászok, ezt 504 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban átlagosan 212 ezer főt és 18,6 százalékos közönségarányt ért el.

A havazás és a Fidesz mindent megmozgatott

A hét legnézettebb műsorára vasárnap estig kellett várni, az RTL vasárnap esti híradója ugyanis tarolni tudott a héten, egyrészt a napok óta tartó extrém hidegről, valamint az emiatt történt balesetekről szóló hírekkel, másrészt a Fidesz kongresszusával és jelöltállításával kapcsolatos információkkal tudott győzni a csatorna.

A hírműsor így mindkét kategóriában tarolni tudott, a teljes lakosság körében 804 ezer embert mozgatott meg, míg a 18-59 évesek körében 341 ezren nézték, 23,7 százalékos közönségarány mellett.

Nem volt hírhiány, így a híradót is többen nézték
Nem volt hírhiány, így a híradót is többen nézték
Fotó: Depositphotos

Csak a Liverpool meccse hozott érdemi nézettséget

A sport világában is lassacskán kezd beindulni az élet, az angol bajnokságban már fordulót rendeztek, az Arsenal otthonában lépett pályára a Liverpool, a 0-0-s döntetlennel záródó mérkőzést 205 ezren nézték a teljes lakosság körében.

Csendesen indult a hétvége

Szombaton az RTL a Gólkirályság újabb részét küldte adásba, ez 354 ezer nézőt érdekelt, így bár szűkösen, de a csatorna megelőzte a riválisként futó Csúcsformában 2. filmet, amelyet 295 ezren követtek a képernyők előtt.

Vasárnapra aztán már mindkét csatorna tartogatott puskaport, az RTL-en visszatért a Cápák között üzleti vetélkedő, ezt 446 ezren nézték, míg a TV2 által adásba küldött Az 1% klub – Mennyire okos Magyarország? 427 ezer nézőt vonzott, a végeredmény tehát itt is végül az RTL javára billent.

Így alakult a heti végeredmény

Bár a heti győzelem és a hétvégi fölény is az RTL-nek jutott, a TV2-n továbbra is elképesztően erős párost alkot a Kincsvadászok és a Lakásvadászok, így a heti végeredmény sem volt kérdés: a 18-59 évesek korcsoportjában, a napi átlagos közönségarányok harcában a TV2 nyert, és 16,9 százalékos közönségarányt hozott az RTL 15 százalékával szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz előnyt lát

A Nézőpont Intézet továbbra is Fidesz-előnyt lát

Felmérésük szerint a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza Párt 40, a Mi Hazánk pedig hat százalékát kapná meg egy most vasárnapi választáson.

Az Integritás Hatóság a nyomozás közepén új felsőkategóriás autót vett

Miután három, autóbérlésre és/ vagy -vásárlásra kiírt közbeszerzésük is eredménytelen lett, s a hatóság ellen jelenleg is nyomozások folynak, most új gépjárműt vásárolt az Integritás Hatóság több mint 24 millió forintért.

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Hivatalossá vált, mikor lesznek a parlamenti választások Magyarországon

Április 12-én lesznek a választások.

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Magyar Péter diadalmaskodott a bíróságon, jön a helyreigazítás?

Megszületett az új ítélet.

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Az év utolsó napjaiban sok rendelet jelent meg.

Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

Csirkeárakat csökkent a Lidl.

Hajdú Péter nem meri felvenni milliós rolexét...vagy mégis?

Hajdú Péter nem meri felvenni milliós rolexét...vagy mégis?

A több milliós óra fent volt, majd lekerült nagy félelmében. Műsorszerkesztési finomságok Hadházy Ákostól.

Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Újabb hangos kihívót kapott Orbán Viktor

Ismert publicista szólítja fel vitára a kormányfőt egy videóüzenetben. Várja a választ!

Magyar milliárdos árajánlatot tett a kapós weboldalra

Magyar Péter milliárdos árajánlatot vár a kapós weboldalra

A Tisza Párt elnöke szerint rászoruló családok sokasága járna jól, ha a kormánypárt megvenné a webcímet tőlük. Tüzifát vennének.

Ezen nevettek Magyar Péterék a Fidesz kongresszus alatt

Ezen nevettek Magyar Péterék a Fidesz-kongresszus alatt

A Tisza Párt vezetője arról posztolt, hogy hogyan hekkelték meg a Fidesz új kampányszlogenjét, és jegyezték be a jelmondathoz tartozó internetes honlapnevet.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168