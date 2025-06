„Olyan vonal felé közelítünk, amit nem akarhatnak átlépni” – csúnyán beszólt Orbán Viktoréknak egy nagykövet

A Szabad Európa cikke szerint Magyarországról beszélt, hangsúlyozva, hogy „az elmúlt öt évben beleszeretett az országba”. Hangsúlyozta, hogy kénytelen volt szembesülni az egyre durvább politikai közbeszéddel, a kisebbségek démonizálásával – amit a „Budapest Pride betiltásának lehetősége is világossá tesz”. Élesen kritizálta a kormány ukrán EU-csatlakozásról szóló kampányát is, mint mondta:

„az Egyesült Királyság azt akarja, hogy a konfliktus a lehető leghamarabb fejeződjön be. De világos, hogy Putyin nem érdekelt a háború lezárásában. Ha valaki valóban háború párti, háborús pszichózistól szenved, az biztosan nem Brüsszel, vagy London, hanem Moszkva.”

