Önazonosság: ebben a faluban csak büntetett előéletűeket várnak?

Legalábbis Kisbárkány község, az önazonosság védelméről szóló törvény alapján hozott, frissen megjelent szabályozása szerint. Valószínűleg sajtóhibáról lehet szó.

Nem is a Kétfarkú Kutya Párt akciójáról van szó. „Nem létesíthet lakcímet Kisbárkány község közigazgatási területén az a nagykorú, aki büntetlen előéletű” – így rendelkezett a helyi önazonosság védelméről Kisbárkány települése, amit a Telex fedezett fel.

A jelenlegi törvény szerint azok, akik mégis elkövetik azt a hibát, hogy nem követtek még el semmit, ezért büntetlen előélettel rendelkeznek, azoknak a lakcím létesítéséhez a vételár 5 százalékát kell kifizetniük az önkormányzat felé.

Kisbárkány bizonyára hisz a rendelet visszatartó erejében
Fotó: Wikipédia/Timur lenk

Egyre vadabb elképzelések

Egyre több önkormányzat önrendelkezik egyre vadabb módokon azóta, hogy a kormány megszavazta az önazonosság védelméről szóló új törvényt.

Az Alaptörvény eredetileg úgy szólt, hogy mindenkinek, aki törvényesen van Magyarország területén, joga van tartózkodási helye szabad megválasztásához. Ezt módosította a kormány azzal a kitétellel, hogy már amennyiben ez nem ütközik az önkormányzat akaratába – teszi hozzá a lap.

