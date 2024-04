Dobó városában (ex)fideszesek marakodnak

Egerben a legutóbbi önkormányzati választáson a kormánykritkus erők a több helyen is bevált módszert alkalmazták: lokálpatrióta egyesületet alapítottak, jelöltjeik ennek színeiben indultak el. A hevesi vármegyeszékhelyen így Mirkóczki Ádám korábbi országgyűlési képviselő az Egységben a Városért Egyesület színeiben 47,6 százalékos eredményével legyőzte a várost 2006 óta vezető fideszes Habis Lászlót, aki a szavazatoknak csupán 43,8 százalékát szerezte meg.

Mirkóczki Ádám 2019-ben meggyőző fölénnyel nyerte meg a polgármester-választást

Fotó: Facebook / Mirkóczki Ádám

A közgyűlésben szintén az ellenzéki egyesület szerzett többséget: a tizenkét egyéni választókerületből nyolcat nyertek meg, a kormánypártok négyet, a kompenzációs listáról bekerült tagokkal együtt így az Egységben a Városért 9 (plusz a polgármester), a Fidesz–KDNP 6, az Egri Városvédők Egyesülete, illetve a Mi Hazánk 1-1 képviselőt küldhetett az egri közgyűlésbe.

A felnégyelt Fidesz–KDNP

A vereséget követően elszabadult a pokol a kormánypárt városi szervezetén belül, olyannyira, hogy az a helyi szervezet feloszlatásához vezetett. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a térség országgyűlési képviselőjének személyén Orbán Viktor változtatott. A kormányfő ugyanis Nyitrai Zsoltra korábban ezt mondta:

„Egy mosógépet könnyebb eladni, mint téged!”

2022-ben már nem is Nyitrai lett a kormánypártok parlamenti jelöltje, hanem Pajtók Gábor, aki viszont nagyon nincs jó viszonyban Nyitraival. Ám az egri Fidesz Nyitrai embereiből állt, az élén Oroján Sándorral, aki a közgyűlésben a frakcióvezetői posztot töltötte be. Az alapszervezet 2022. végi feloszlatása (a részletes okokról majd lentebb írunk) és újjászervezése után Orojánt nem is vették vissza a kormánypártok soraiba,

így az egykori fideszes az Egerért Most Egyesület színeiben indul a városvezetői pozícióért.

A korábbi frakcióvezető csapatában a korábbi kormánypárti jelöltek közül (Orojánon kívül) csupán egyetlen személy taláható.

Az újjászervezett kormánypárti alapszervezet erre válaszul közleményt bocsátott ki, amit így indítanak: „Az Egerért Most Egyesült valódi neve Oroján Sándorért Most Egyesület”, és leszögezik, Oroján jelölése „nem a jobboldal, nem Eger, hanem kizárólag a saját érdekét szolgálja, és egyúttal a baloldal malmára hajtja a vizet”. A közleménynek nyomatékot az adott, hogy azt a Fidesz három vármegyei országgyűlési képviselője – köztük természetesen Pajtók – jegyezte.

A korábbi fideszes frakcióvezető, Oroján Sándor kegyvesztett lett a kormánypártok soraiban, most új csapattal vág bele

Fotó: Facebook / Oroján Sándor

A Fidesz és a KDNP végül úgy döntött,

a kormánypártoknak közös jelöltjük lesz az Egerben szinte teljesen ismeretlen Vágner Ákos személyében.

Fontos kiemelni a KDNP csatlakozását, ugyanis egy ideig arról is lehetett hallani, a kisebbik kormánypárt nem adja nevét és logóját a fideszes kampányhoz. Ennek oka szintén a Pajtók és Oroján közti fideszes belharc. Az újjászervezett, immár Oroján nélküli emberekből álló Fidesz ugyanis bejelentette jelöltjeit, akik közül kimaradt két korábbi képviselőjelölt, Kovács-Csatlós Tamás és Bódi Zsolt, utóbbi a KDNP egri csoportjának tagja. A helyi KDNP azzal fenyegette meg a nagyobbik kormánypártot, hogy ha őket nem indítják, akkor egyedüliként az országban nem számíthatnak a KDNP logójára és támogatására. Vélhetően érkezett egy telefonhívás a pártközpontból, mert a KDNP logója csak felkerült a fideszes mellé.

Ám a tüske ott maradt a sértettekben. Kovács-Csatlós és Bódi megalakította a Függetlenül Egerért csoportot,

a két helyi kormánypárti politikus pedig felkérte polgármesterjelöltnek Tarsoly József hegybírót,

aki függetlenként áll a rajtvonalhoz, Kovács-Csatlós és Bódi pedig választókerületi jelöltek lesznek.

Hogy a történet még pikánsabb és egyúttal kuszább legyen, a KDNP egri csoportjának tagja Orosz Lászlóné is, aki Oroján után, 2023 elején lett a kormánypártok frakcióvezetője a közgyűlésben.

Orosz Lászlóné április elején jelentette, be, hogy függetlenként szintén ringbe száll a polgármesteri pozícióért,

majd nem sokkal később azt is közölte, lemond frakcióvezetői pozíciójáról.

A baloldalon sem jobb a helyzet

Mint említettük, a helyi Fidesz feloszlatásának oka a korábbi erős ember, Oroján Sándor, illetve a 2022 tavasza óta a térséget (így Heves székhelyét is) a parlamentben képviselő Pajtók Gábor közti ellentét. Ez azonban nem egy l’art pour l’art feszültség volt, hanem nagyon is gyakorlati oka van.

Már 2022 nyarának végén Pajtók egy Facebook-posztban azzal vádolta meg Orojánt, hogy „az országgyűlési képviselő (aki egyben a Fidesz választókerületi elnöke is – a szerk.) és a frakció feje felett elvtelen paktumot kötött az MSZP-s Mirkóczki Zitával”. A hölgy 2020 nyaráig a város alpolgármestere volt, ekkor váltotta le őt posztjáról Mirkóczki Ádám polgármester, aki egyébként a másod-unokatestvére. A poszt alatt a fideszesek egymást kezdték el árulással vádolni, a kommentháborúban egy „ez nem igaz” erejéig Oroján tagadta a paktumot. Tény azonban,

a közgyűlésben az Egységben a Városért Egyesület több képviselője és Orojánék számos alkalommal szavaztak együtt – közgyűlési többséget alkotva – akár a polgármesteri jogkörben tett előterjesztések meggátolása érdekében is.

Ilyen előzmények után került sor a helyi Fidesz feloszlatására, illetve a szakításra az Egységben a Városért Egyesület és Mirkóczki Ádám között. Kellett tehát utóbbiaknak is egy városvezető-aspiráns.

A baloldali polgármesterjelölti casting csak egy árnyalatnyival volt kevésbé komikus, mint a Fideszé. Március elején a Momentum és a DK közös jelöltjeként jelentették be Jánosi Zoltánt, aki az előző évben létrejött, Pajtók által elvtelen paktumnak nevezett „széles összefogást” nevezte meg sikerként, mely révén „párbeszédre kényszerítettük a döntéshozókat”. Ennek a széles összefogásnak, azaz többek közt Orojánék szavazatainak a révén kerülhetett be a városi vagyonkezelő, az EVAT Zrt. igazgatóságába.

Jánosi sem lett volna „friss hús” a helyi politikában, ugyanis 2002 és 2010 között az MSZP–SZDSZ képviselőjeként két cikluson keresztül tagja volt az egri közgyűlésnek, igaz, mindkét alkalommal csupán kompenzációs listáról került be a testületbe. 2021-ben az ellenzéki előválasztáson megmérettette magát, de alulmaradt, így végül nem ő lett Pajtók Gábor kihívója országgyűlési képviselőjelöltként. A polgármesterjelöltként történt bejelentését követően nem sokkal, épp március 15-én azonban Jánosi azt közölte, egészségügyi okok miatt visszalép a jelöltségtől.

Csaknem egy hónapba telt, míg a két baloldali párt megtalálta az „egri Grabowskit”, ha úgy tetszik Cincinnatust, akit az eke szarva mellől hívtak vissza a szenátusba, mint az közismert. Jelöltjük pedig

a közélettől 10 éve visszavonult Pál György lesz.

Pál György tíz év után kíván visszatérni az egri közéletbe

Fotó: Facebook / Pál György

A férfi, akit Lőcsei Lajos, a Momentum országgyűlési képviselője mutatott be polgármesterjelöltként, 2000 óta volt tagja az MSZP-nek, 2002-ben lett önkormányzati képviselő, majd 2006 és 2014 között a szocialisták frakcióvezetője volt a közgyűlésben. Ezt követően visszavonult, a baloldali pártok most találtak rá ismét.

A DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd alkotta baloldali koalíció jelöltjei közül csupán egy fő az, aki 2019-ben az Egységben a Városért jelöltjei között is szerepelt.

A magára maradt (?) polgármester

Mirkóczki Ádám mögül tehát kihátráltak korábbi szövetségesei, ám a fent említett jelző, mely szerint teljesen magára maradt volna, túlzás. A polgármesterről politikai ellenfelei az elmúlt hetekben hangfelvételeket tettek közzé, melyben azt mondja, a kikért közérdekű adatokat úgy kell kiadni, hogy azok használhatatlanok legyenek. A városvezető védekezésképp azt mondta, az egyperces felvétel szövegkörnyezetéből kiragadott mondatokat tartalmaz, azok egy konkrét személy kapcsán hangzottak el, aki sportot űz abból, hogy teljesen értelmetlen adatigénylésekkel „csuklóztatja” az önkormányzat dolgozóit.

Mirkóczki Ádám végül április elején jelentette be, ismét elindul a polgármesteri székért.

Az immár csak 10 választókerületből álló hevesi vármegyeszékhely mindegyik körzetében állít jelöltet új lokálpatrióta csapata, a Civil Közéleti Egyesület, melyben azért három jelölt Mirkóczki Ádám korábbi csapatából is ott szerepel.

Dobó városának vezetője azt közelmúltban tartott jelöltbemutató sajtótájékoztatón így vélekedett:

„Ahova az egri közélet süllyedt, az a mélység tarthatatlan. Hosszú évek óta várom, hogy mikor érjük el a mélypontot. Jó lenne, ha ezen változtatnánk.”

Mint fogalmazott, 2019-ben nem sok beleszólása volt a képviselőjelöltek személyébe, a pártok delegáltak többnyire. Most viszont – közölte – tíz olyan képviselővel indul az önkormányzati választáson, akik civilben kulturális, idegenforgalmi és sport területen szakemberek, s szerinte méltóak a feladatra. „Ez egy minden szakterületet lefedő csapat, megfelelő alternatíva az egrieknek, garancia arra, hogy a közélet 180 fokot forduljon, s később magaslatokba törjön” – ismertette az elképzeléseit Mirkóczki.