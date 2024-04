Magyar Péter vagy a DK jelötjét lenyomja-e egy taopénzből épült torzóval kampányoló arc?

2019-ben a hatpárti ellenzék jelöltje, Nagy János közel 48 százalékos szavazataránnyal győzte le a Fidesz jelöltjét, Szabó Józsefet, aki 2006 óta irányította polgármesterként Szigetszentmiklóst. A Pest vármegyei városban a tíz egyéni választókerületből hétben szintén az ellenzéki jelöltek győztek, a kompenzációs listáról pedig három kormánypárti jelölt mellett egy ellenzéki aspiráns, a DK-s Jószai Attila került be a negyvenezer lelkes város képviselő-testületébe. Vagyis a települést (a polgármestert is beleszámítva) 9-6 arányú többséggel kényelmesen elvezethette volna a hatpárti koalíció, és ezen az sem változtatott volna, hogy az egyik egyéni választókerületi fideszes képviselő halála miatt 2022 nyarán időközi választást kellett tartani, ugyanis azt is a Fidesz jelöltje nyerte.

Nagy János közös ellenzéki támogatással könnyedén győzte le a három ciklus óta a város élén álló fideszes jelöltet

Jószai, aki egyébként egyéni választókerületében elég jelentős vereséget szenvedett fideszes ellenfelétől (a voksok 41,72 százalékával 52,57 százalék ellenében), a 2019-es választást követően alpolgármesteri pozíciót kapott a városvezetésben, ám már 2020-ban voltak nézeteltérések közte és a város első embere között. A kenyértörésre 2021 elején került sor: ekkor Nagy takarékossági okokra hivatkozva, de a DK, a Momentum és az MSZP tiltakozása ellenére leváltotta Jószait az alpolgármesteri posztról, aki emiatt pert is indított a Kormányhivatalnál.

2021 nyarán az ellentétek tovább mélyültek, mivel a DK három képviselője nem jelent meg azon a testületi ülésen, melyen arról kellett volna dönteni, a polgármester előterjesztésére belterületbe vonnak-e az M0-s út mentén egy 60 hektáros mezőgazdasági területet ipari parkká fejlesztés céljából. Mivel a testületi ülésen voltak fideszes hiányzók is, így az ülés határozatképtelen lett.

A Jószai által indított per 2021 őszén fejeződött be a volt alpolgármester sikerével, ám a pozíciót nem kapta vissza, és az elmaradt járandóságát is külön perben kellett érvényesítenie. Következő év júliusában pedig közölte, lemond alpolgármesteri posztjáról. Jószai puccsal vádolta meg Nagyot,

azt állította a városvezető háttéralkut kötött Bóna Zoltánnal, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével,

és mint megerősítette, lemondásával utolsó lehetőséget akart adni a polgármesternek a visszavonulásra. Jószai azt is megemlítette, tudomása szerint a helyi Fideszt maga Kövér László választmányi elnök irányítja, aki nem mellesleg maga is szigetszentmiklósi lakos. A polgármester viszont tételesen cáfolta Jószai állításait.

A történet tehát eddig kísértetiesen hasonló Jászberényhez, ahol a DK-s alpolgármester fordult szembe a helyi erők képviseletében tevékenykedő polgármesterrel. A Jászság fővárosának eseményeit ebben a cikkben foglaltuk össze:

Nagyszínpadon

Eddig tehát egy „álmos városka” helyi csetepatéjának tűnt az adok-kapok a polgármester és a DK között. A történet akkor kapott országos nyilvánosságot, amikor Nagy János színpadra lépett. Mégpedig nem is a helyi búcsúban, hanem Magyar Péter április eleji tömegrendezvényén. A szigetszentmiklósi városvezető azt mondta, a saját bőrén tapasztalta, milyen az országos rendszer, és a színfalak mögött milyen politikai paktumok és háttéralkuk vannak. Mint fogalmazott, a DK képviselője arra akarta rávenni, ami ellen küzdött, ezután elindult a lejáratása. „Nincs Orbán Gyurcsány nélkül” – mondta Nagy, hozzátéve:

Jószai rendszeres látogatója volt Kövér Lászlónak a házelnök szigetszentmiklósi otthonában.

A DK-nál kiverte a biztosítékot Nagy Jánosnak Magyar Péter tüntetésén elmondott beszéde

Na, ezt követően viszont a DK közölte, beperlik a „Fidesz-kollaboráns” polgármestert. Mint fogalmaznak, „Jószai Attila soha nem járt Kövér László házában, sőt soha egyszer sem beszélt vele életében”, másnap pedig Jószai már egyenesen Nagy lemondását követelte.

A torzó

Jelen pillanatban tehát úgy áll a szigetszentmiklósi helyzet, hogy Nagy János újrázásra készül, vele szemben

a DK viszont nem Jószait indítja, hanem Kocsis Éva választókerületi elnököt,

akit saját pártja mellett az MSZP, az LMP és a Párbeszéd is támogat. A Momentum Gyurcsik József jelenlegi önkormányzati képviselőt jelöli, bár Kocsis jelezte, várják az összefogásba a Momentumot, és abban reménykedik, hogy ez az összefogás, akár egy előválasztás révén, de meg fog valósulni.

Bekavarhat viszont az önkormányzati választásokba egy másik helyi civil szervezet és annak jelöltje. Farkas Gábor, aki a Buckai Szövetség Egyesület aktivistája, bejelentette, függetlenként beszáll a polgármesteri küzdelembe, és úgy tűnik, kampánya egyik (ha nem a legfontosabb) eleme a város ékszerdobozának tervezett, de csúnya véget (nem) ért utánpótlásstadion ügye. A létesítményt 2012-ben 3,5 milliárdos költségvetéssel tervezték, beleöltek 1,5 milliárd forintot, ám 2018-ban, 60 százalékos készültségi állapotban leállt az építkezés, és azóta is torzóként csúfítja a városképet.

A beruházás állaga azóta is csak romlik, a környezetet pedig ellepte az illegálisan lerakott szemét.

A kedvezményezett Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Körével szemben, mely korábban még NB II-es focicsapatot is működtett, felszámolási eljárás indult, a torzó pedig azóta árverés alatt áll.