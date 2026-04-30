Opus-elnök: A kormányváltásnak nincs hatása a cégre

A Telexnek adott interjút Vida József, az Opus Global Nyrt. elnöke, aki igyekezett hűteni a kedélyeket a társaság jövőjét illetően. Bár az Opus részvényei a választások óta jelentősen, mintegy 43 százalékot gyengültek, Vida szerint ez csupán „emocionális kilengés”, és a vállalat fundamentumai nem változtak attól, hogy a politikai széljárás megfordult.

Az Opus és az állami megrendelések

A kérdésre, miszerint az Opus ér-e annyival kevesebbet, amennyivel kevesebb esélye van állami megbízásokra egy új kormány alatt, Vida határozott nemmel felelt. Kitart amellett, hogy építőipari cégeik a piacból élnek, és a korábbi sikereket nem a kivételezésnek, hanem a meglévő kapacitásoknak és szakértelemnek tulajdonítja. Úgy véli, ha egy új kormány transzparens közbeszerzéseket ír ki, az Opus cégei a szakmai tapasztalatuk miatt ott is labdába rúgnak majd.

Míg Mészáros Lőrinc korábban a „Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor” hármasnak tulajdonította gazdagodását, Vida József saját sikereit a tudás, kitartás és teljesítmény hármasára alapozza.

„Mészáros Lőrinc a barátom, komoly üzletembernek és felkészült szakembernek tartom” – jelentette ki, hozzátéve, hogy szerinte a sajtó méltatlanul karikírozza ki a felcsúti milliárdost.

Viszony Magyar Péterrel

Az interjú egyik legérdekesebb pontja Vida és Magyar Péter kapcsolata. Az üzletember elárulta, hogy korábban együtt dolgoztak a Volánbusz igazgatóságában, és kapcsolatukat korrektnek nevezte. Vida jelezte, hogy az Opus Global keresni fogja a kapcsolatot az új döntéshozókkal is, ahogy azt korábban a Fidesz minisztereivel tette. Bár meglepte Magyar „kirohanása”, azt mondta: megértette, hogy a politikus új utat választott, és elismeri a bátorságát, amivel szembefordult a múlttal. Vida József szerint a luxizás relatív fogalom.

Luxizni vagy nem luxizni?

A NER-t övező luxus és a választási eredmények összefüggéséről Vida sajátos véleményt formált. Szerinte a luxizás relatív fogalom, és a vidéki emberekben meglévő irigységet látja a kritika mögött.

„Miért nem azt nézzük, hogy nekünk mi van? [...] Soha nem nyertem úgy lovasversenyt, hogy a másikat néztem” – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy ő maga „másképpen él”, és reggelente ma is az állatait eteti.

Mi lesz a TV2-vel?

A TV2 tulajdonosi hátterében is érdekelt üzletember szerint a csatorna sikere Vaszily Miklós menedzsmentjének köszönhető. A hírigazgató távozása és a Tények arcainak pihenőre vonulása kapcsán szűkszavú volt: őt csak a számok és a nézettség érdeklik. Ha a számok jönnek, a döntés jó volt – ha nem, a felelősöknek menniük kell.