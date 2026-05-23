Orbán Anita elárulta a Tisza választási győzelmének titkát

Nem csoda történt az új külügyminiszter szerint.

A Tisza Párt győzelme az áprilisi országgyűlési választáson nem csoda, nem egy kampány,vagy egy sikeres jelszó, hanem a hosszútávú és szisztematikus munka, a bizalomépítés és a választókkal való személyes kapcsolat kiépítésének az eredménye – jelentette ki Orbán Anita, magyar külügyminiszter szombaton Prágában, a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

Orbán Anita a Magyarország nagy visszatérése című panelbeszélgetésen felszólalva elmondta: a magyarországi választási kampány egyértelműen bebizonyította, hogy a politikai bizalmat nem lehet teljes mértékben kiszervezni a médiának, emberről emberre, településről településre, beszélgetésről beszélgetésre kell felépíteni.

A Tisza Pártnak sikerült kiépítenie egy alternatív politikai infrastruktúrát egy olyan környezetben, amely az ellenzék számára nagyon egyenlőtlen, előnytelen volt.

Választási kampányában a Tisza Párt ezért a hangsúlyt a személyes jelenlétre, a régiókban, városokban falvakban történő ismételt megjelenésre, a helyi jelöltekre, az önkéntesek széles hálózatára és a saját kommunikációs csatornákra helyezte – mutatott rá a magyar politikus.

Az ellenzék nem kapott teret sem a közmédiában, sem más országos sajtóorgánumban, ezért saját kommunikációt teret kellett kialakítania – fejtette ki Orbán Anita. Elmondta, hogy a Tisza a választások előtt saját újságot jelentetett meg sokmilliós példányszámban, s jelöltjei pedig nagyon aktívak voltak a közösségi hálózatokon.

Orbán Anita kifejtette, hogy a Tisza Párt elnöke, a jelenlegi magyar miniszterelnök Magyar Péter a választást megelőző időszakban, a kampány során a települések százait látogatta meg, sőt több helyet ismételten is felkeresett.

Ezzel kapcsolatban a magyar diplomácia vezetője ráirányította a figyelmet a politikusok és választóik személyes kapcsolatának fontosságára. Az mondta, hogy az emberek akkor hisznek a politikusoknak, ha személyesen is találkozhatnak és beszélhetnek velük.

„A kézfogás nem a kampány végét, hanem a politikus választóhoz való viszonyának a kezdetét jelentette”

- szögezte le Orbán Anita a prágai Globsec konferencián elmondott beszédében.

A politikus emlékeztette a hallgatókat, hogy a Tisza Párt az Országgyűlés 199 mandátumából 141-et szerzett meg, a 106 egyéni választókerületből 96-ban szintén a párt jelöltje került ki győztesen.

A magyar külügyminiszter, aki rövid látogatáson tartózkodik Prágában, szombaton délután kollégájával, Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is találkozik.

Bemutatkozó látogatásról van szó, sajtótájékoztató a munkaebéd után nincs betervezve – közölte az MTI tudósítójával Karolína Rezková, a cseh külügyi tárca szóvivője.

(MTI)

Kiderült, ki súgott Novák Katalinnak a kegyelmi döntés aláírásakor

Kitálalt a volt államfő kabinetfőnöke.

Még egy ígéretet kipipálhat Magyar Péter, itt a kormányhatározat

Visszavonja a kormány a kilépést.

Azt kérte Forsthoffer Ágnes, amit Magyar Péter nem kért

A házelnök csak kér, nem kijelent.

Fontos jelzést kap a Magyar-kormány – most még nem Brüsszelből

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy péntek estétől indul a hitelminősítések újabb köre. A gazdasági adatok alapján akár bóvliba vagy annak közelébe is vághatnák Magyarországot, ám a rendszerváltással felérő kormányváltás, a Magyar-kabinet tagjaitól eddig megismert elképzelések miatt most aligha kerül sor erre. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Ez a két legfőbb vitás pont Magyar Péter és Ursula von der Leyen között

Alig több mint három hónapja maradt a Tisza-kormánynak arra, hogy megszüntesse a Helyreállítási Alapból Magyarországnak járó 10,4 milliárd euró (jelenlegi árfolyamon 3740 milliárd forint) befagyasztását. Nem mindenben tudtak megegyezni az Európai Bizottsággal.

A reggeli tiszaújvárosi robbanás több sérültjét is hazaengedték a kórházból

A miskolci kórházban öt sérültet láttak el a péntek reggeli tiszaújvárosi robbanás után, közülük ketten már hazamehettek. A balesetben egy kétgyermekes férfi vesztette életét, a legsúlyosabb sérült pedig túl van az életveszélyen.

Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Tavaly májusban még 33-szor hangzott el Orbán Viktor neve a közmédiában egy hét alatt, idén mindössze négyszer. Magyar Péter 182 említésével szemben ez gyakorlatilag azt jelenti: a volt miniszterelnök eltűnt a közmédia képernyőjéről.

Kegyelmi ügy: az elnöki hivatal szerint nem indokolták a döntést

Nyilvánosak a kegyelmi ügy iratai, de Novák Katalin nyilatkozata nélkül aligha derül ki, hogy miért hozta meg a döntést.

Mol telephely, a robbanás utáni percekbben

Tiszaújvárosi robbanás: 1 halott, 8 sérült

A tiszaújvárosi, Mol-telephelyen történt robbanással kapcsolatban Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter szolgált újabb részletekkel.

Kegyelmi ügy: az előző kormány továbbra sem tartja magát felelősnek

Fidesz: a korábbi kormánynak semmi köze nem volt a kegyelmi ügyhöz.

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

