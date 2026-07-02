3p
Közélet építkezés Oktatás Orbán Balázs

Orbán Balázs elment, be is szántják az MCC központjának építését

mfor.hu

Nincs rá fedezet.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának döntése alapján az MCC ingatlanfejlesztési társasága eredménytelennek nyilvánította a budapesti, központi épületre kiírt közbeszerzési eljárást – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Hozzátették, ennek eredményeként a tehetséggondozó intézmény nem építi meg a Somlói útra tervezett székházat.

Azt írták, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló, 2021. évi IX. törvény módosítási tervezetében foglalt 25/D. § (1) bekezdésére tekintettel az MCC kuratóriuma úgy döntött, hogy a korábban meghatározott fedezet összegét változatlanul fenntartja, és a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges többletfedezetet nem biztosítja.

„A kuratórium valamennyi, az új budapesti központtal összefüggő körülményt megvizsgált, és az alapítvány vagyonával történő felelős gazdálkodás, valamint a kialakult helyzet jegyében hozta meg ezt a döntést”

- fűzték hozzá.

Úgy folytatták: az MCC Alapítvány kuratóriuma országos, nyílt építészeti tervpályázatot követően döntött az alapítvány új tehetséggondozási központjának engedélyes és kiviteli terveinek elkészítéséről. „A megalapozott előkészítő folyamatot követően a generálkivitelezésre irányuló, uniós, nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett, legkedvezőbb végleges ajánlat meghaladta a kuratórium által jóváhagyott fedezetet. A kuratórium a felelős gazdálkodás jegyében további fedezet biztosításához nem járult hozzá, aminek eredményeképpen a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány százszázalékos tulajdonában álló projekttársaság – a bíráló bizottság döntésével egyetértve – az eljárást eredménytelenné nyilvánította” – írták.

Felidézték, hogy vidéki tehetséggondozó központjai létrehozásával az MCC elsődleges célja, hogy „magas színvonalú, ingyenes képzést biztosítson fiatal tehetségeknek”. Az alapítvány emellett az ingatlanfejlesztéseivel építészeti értékeket is ment országszerte és a határon túl. Tehetséggondozó centrumait olyan épületekben hozza létre, amelyek az adott település számára kiemelt, történelmi értéket képviselnek, jellemzően rossz állapotban vannak, elhanyagolt vagy használaton kívüli épületek, amelyekkel a korábbi tulajdonosai nem tudtak vagy nem akartak foglalkozni. A már megvalósult beruházások következtében az ingatlanok visszanyerték, illetve visszanyerik az adott városi közösség életében korábban betöltött központi szerepüket.

Azt is hozzátették, hogy az MCC eddig nyolc városban – Szegeden, Nagyváradon, Szombathelyen, Székesfehérváron, Békéscsabán, Szekszárdon, Veszprémben és Nyíregyházán – újította meg azt az épületet, ahol a képzési központja üzemel, ezeket kulturális, közösségi programjai révén megnyitotta a város lakossága számára. További négy helyszínen – Miskolcon, Pécsen, Révfülöpön és Győrben – az értékmentő munka az ütemezésnek megfelelően kivitelezési szakaszban van, Zalaegerszegen a kivitelezésre kiírt közbeszerzés van folyamatban, a debreceni beruházás pedig a tervezési szakasznál tart.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt a vége a NER-es vállalkozók aranykorának? Csütörtök reggelre átírták a közbeszerzési eljárások szabályait

Itt a vége a NER-es vállalkozók aranykorának? Csütörtök reggelre átírták a közbeszerzési eljárások szabályait

Jóváhagyáshoz kötik a részvételt, a tényleges tulajdonosokat is vizsgálni fogják.

Újabb fontos embertől szabadult meg Magyar Péter, Hegedűs Zsolt pedig kapott egy új államtitkárt

Újabb fontos embertől szabadult meg Magyar Péter, Hegedűs Zsolt pedig kapott egy új államtitkárt

Újabb nemzetbiztonsági szervezet vezetőjét váltják le.

Teljesen átalakul a közösségi közlekedés az országban: Vitézy Dávid elmondta a részleteket

Egy, a Budapesti Közlekedési Központhoz hasonló szervezet alakul meg a nyár végéig, és egy vonatlízingcéget is alapít az állam.

Sem az RTL, sem a TV2 nem rúgott labdába Messi mellett

A foci-vb az úr a nézettségi adatokban.

Még nem mehetnek nyaralni a parlamenti képviselők

Még nem mehetnek nyaralni a parlamenti képviselők

Rendkívüli parlamenti ülést hívnak össze jövő hétre.

Tízezreket oldanak fel a kormány Facebook-oldalán

13 percig tart végiggörgetni a letiltottak listáját.

Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

Medián: még erősebb lett a Tisza, zsugorodik a Fidesz

A biztos pártválasztók körében a Tisza 73 százalékon áll.

Eurobarométer: Magyarországon reménnyel telinek látják a jövőt

Eurobarométer: Magyarországon reménnyel telinek látják a jövőt

A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban.

Újabb fontos törvényt nyújtott be a Tisza-kormány

Újabb fontos törvényt nyújtott be a Tisza-kormány

Benyújtotta a kormány kriptokereskedelmi szabályok enyhítését szolgáló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek.

Szijjártó Péter 246 millió forintért röpködött Amerikában

Szijjártó Péter 246 millió forintért röpködött Amerikában

16 férőhelyes Gulfstream G-V típusú magángépet béreltek neki.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG