Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Közélet Választás 2026

Orbán Balázs is megszólalt az amerikai mentőcsomagról

mfor.hu

Nem az osztogatáshoz kell szerinte.

Az a pálya, ami Magyarország számára kinyílt, hogy stratégiai megállapodást tud megkötni az Amerikai Egyesült Államokkal, páratlan európai összehasonlításban is – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában kedden Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. 

Megjegyezte, hogy a pénzügyi védőpajzs kitárgyalása is fontos ügy volt.

Azt látjuk, különösen a választási kampányidőszakra való felkészülés közben, hogy minden választási kampánynál vannak olyan külföldi spekuláns körök, pénzügyi csoportok, amelyek megpróbálják a magyar valuta stabilitását aláásni. És ezekkel szemben ez a pénzügyi védőpajzs típusú eszközök hatékonyan tudnak működni

- jelentette ki.

 

Törvényes Terézváros Airbnb-rendelete a Kúria szerint

A rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet – foglalta össze Soproni Tamás.

Bajban van a Megasztár?

Érdekesen alakultak a televíziós nézettségi adatok az elmúlt héten.

Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

A miniszterelnök az ATV vendége volt, közel 15 év kihagyással.

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

„Tabuk nélkül” fog válaszolni?

Negyvenéves álma teljesült be Szijjártó Péternek

Újabb tisztsége lett a miniszternek, kedvenc klubja pedig rögtön milliárdokat kapott.

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

Megszólalt a BRFK az ominózus hétvégi drograzziáról

Nem véletlenszerű, ad hoc drograzzia volt a napokban egy belvárosi szórakozóhelyen.

Horváth Alexander nyert a VIII. kerületben

A Nemzeti Választási Iroda oldala szerint Horváth Alexander nyert az időközi választáson.

Orbán Viktor Washingtonban

„Ez a megállapodás csak az amerikai cégeknek lesz jó és a Fidesz-oligarcháknak” – olvasóink is értékeltek

A héten Orbán Viktor miniszterelnök és delegációja Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalt több gazdasági téma mellett az orosz olaj- és gázhasználat lehetőségéről. Olvasóink nem lelkesek az eredmények láttán. Hozzászólásokból válogattunk.

Budapest szívében nyerhet a Fidesz a balos belharc miatt

Józsefvárosban nagyon izguhat Pikó András polgármester, hogy ki nyeri az időközi választást.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

