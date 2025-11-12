Orbán Balázs is megszólalt az amerikai mentőcsomagról

Az a pálya, ami Magyarország számára kinyílt, hogy stratégiai megállapodást tud megkötni az Amerikai Egyesült Államokkal, páratlan európai összehasonlításban is – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában kedden Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Megjegyezte, hogy a pénzügyi védőpajzs kitárgyalása is fontos ügy volt.

Azt látjuk, különösen a választási kampányidőszakra való felkészülés közben, hogy minden választási kampánynál vannak olyan külföldi spekuláns körök, pénzügyi csoportok, amelyek megpróbálják a magyar valuta stabilitását aláásni. És ezekkel szemben ez a pénzügyi védőpajzs típusú eszközök hatékonyan tudnak működni

- jelentette ki.