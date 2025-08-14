Orbán Balázs szerint Putyin nem avatkozik be a választásokba

Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán. Ezt követően pedig arról értekezett, hogy „Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat”.

Orbán Balázs a megszólalásával arra reagált, hogy az MTI korábban lehozta a külföldi hírszerzésért felelős orosz szolgálat, az SZVR (Külső Hírszerző Szolgálat) közleményét, melyben azt állította, hogy „Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit, és Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, akinek támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak”.

Orbán Balázs szerint szó sincs Oroszország beavatkozásáról

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter is reagált csütörtök reggel a Harcosok órája című online műsor adásában az orosz hírszerzés szerdai közleményére, amiben az oroszok azt állították, hogy az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon.

Szijjártó szerint ebben semmi újdonság nincs. A miniszter azt mondta, hogy Brüsszel le akarja váltatni a magyar kormányt, ezt szerinte mindenki látja. „Brüsszel abban érdekelt, hogy a 27. európai uniós tagállamban is egy őt kiszolgáló, a brüsszeli törekvésekhez kritikátlanul viszonyuló, a brüsszeli birodalomépítést kiszolgáló kormány jöjjön létre”.

Magyar Péter úgy kommentálta az SZVR közleményét, hogy azt mondta, Putyin elkezdett beavatkozni a magyar választásba.