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Közélet Mathias Corvinus Collegium (MCC) Orbán Balázs

Orbán Balázs távozik az MCC éléről

mfor.hu

Utódja is megvan már.

Orbán Balázs lemondott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról – ezt a politikus jelentette be pénteken Facebook-oldalán. Posztjában így fogalmazott:

„a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról”. Hozzátette: a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.

A parlamenti képviselő – aki korábban Orbán Viktor akkori kormányfő politikai igazgatója volt – bejegyzésében lemondását azzal indokolta, hogy az Országgyűlés a napokban olyan alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét.

Jelezte, hogy a folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az alapítvány helyzete a közeljövőben megváltozik, a módosításokkal nem ért egyet, azokat a parlamentben is ellenezte és ellenezni is fogja, ugyanis – mint fogalmazott – „valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot”.

Mint az Mfor korábbi cikkében megírta, péntek kora délután Sulyok Tamás köztársasági elnök aláírta azt az alaptörvény-módosítást, amely a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva) érintő változásokat is tartalmazza. Ezek megszűnésekor az államra száll az alapítvány vagyona és annak hozama. A módosító alapján az állam gyakorolja az alapítvány alapítói jogait, megszüntetheti az alapítványt, a működést, a feladatokat és a megszüntetés szabályait törvény határozza meg.

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