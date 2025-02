Orbán Balázst is áthelyezték

Egyik miniszter sem közvetlen felettese, de a jogszabály úgy fogalmaz, hogy „tevékenységét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium segíti”. A portál emlékeztet, a miniszterelnök politikai igazgatója útján történő feladat- és hatáskörgyakorlás rendjét e minisztérium szervezeti és működési szabályzata állapítja meg, és az határozza meg a politikai igazgatónak alárendelt szervezet főosztályait, osztályait is.

A hvg.hu vette észre , hogy a megjelent rendelet szerint áthelyezték a miniszterelnök politikai igazgatóját. A cikk emlékeztet, Orbán Balázs jogállása sajátos, ugyanis bár nem kormánytag vagy miniszter, önállósága jelentős, helyettes államtitkári rangú beosztottat is kapott.

