Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

Ukrajna uniós csatlakozásáról, az Európai Unió háborús stratégiájáról, és a népességfogyásról beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban péntek reggel.

„A magyaroknak nem kell törődnie azzal, hogy mit akar a másik 26 tagállam, csak azzal, hogy mit akarnak a magyarok” – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. Hozzátette: a magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal, de azt elismerte, hogy a Tisza Párt szavazóinak többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

„Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk valakivel, akkor osztozunk a sorsában, Ukrajna pedig nagyon nehéz sorsú ország. Miért kéne ebben a nehéz sorsában osztozni? Nekünk van saját sorsunk, ami sokkal könnyebb, mint az ukránoké. Miért kéne másnak a rossz sorsát, mint egy rossz gúnyát magunkra venni?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök. Úgy látja, az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal.

Orbán szerint az európai háborús stratégia, miszerint Oroszország hamarabb fogy ki a pénzből, mint mi, egy tévedésen alapul. A miniszterelnök becslése szerint az Európai Unió eddig 170-180 milliárd eurót költött a háborúra, miközben Európa komoly gazdasági bajban van. Azt délibábnak és illúziónak nevezte, hogy az EU tovább bírja pénzzel és gazdasági erővel, mint Oroszország. „Ez a délibáb össze fog omlani, és ennek súlyos következményei lesznek” – mondta. Azt az ötletet, miszerint a befagyasztott orosz vagyonok kamatait Ukrajna támogatására kellene fordítani, kétségbeesettnek nevezte.

A népességfogyás is szóba került a Kossuth Rádióban. Orbán szerint egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, ezért rövidtávon is létkérdés, hogy Magyarországon mennyien vagyunk. Azt elismerte, hogy magánügy, ki hány gyereket vállal, és az állam ebbe nem tud beleszólni.

A kormányfő beszélt a nemzeti konzultációról is, és visszaemlékezett arra, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikusának, Kármán Andrásnak ő „tette ki a szűrét” a kormányból. 

A befektetők arra számítanak, hogy egy kormányváltás esetén helyreállhat Magyarország kapcsolata az Európai Unióval, a vállalkozások pedig egy kiegyenlítettebb piaci versenyben vehetnek részt.

A magyarországi szupergazdagok listáján Mészáros Lőrinc közel ezermilliárd forintos különbséggel áll az első helyen. A belépő 65,9 milliárd forint volt, a tíz leggazdagabb magyarnak pedig egyenként legalább 300 milliárd forintos vagyona van.

Hozzájuthatunk a befagyasztott uniós támogatás egy részéhez 

A kormányfő ki akar maradni a háborúból.

A kínai akkumulátorgyár számára kell a vasútvonal helye. Az új nyomvonal rég megvan, de mint oly sok más vasúti beruházás kapcsán, Lázár János minisztériuma ezügyben sem csinált semmit és nem folytatta a megkezdett munkát az elmúlt években – panaszkodik a szakszervezet.

Miután a másik indulót kizárták, Mészáros Lőrinc két éve alapított cége nyerte meg a MÁV legújabb, járműkarbantartásra kiírt közbeszerzését. Mészárosék 1,2 milliárd forint értékben, 3 évre kötöttek keretmegállapodást a MÁV-val

Új alapítványának célja önmaga és családja anyagi jólétének biztosítása.

A háborús vészhelyzet meghosszabbítása miatt. 

Aláírta a nyugdíj-kiegészítésről szóló kormányrendeletet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint az összeg átlagos mértéke 51 ezer forint. 

A Harcosok Klubja hirdetései nem politikai reklámként jelennek meg.

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

