Orbán: Miért kéne más sorsát, mint egy rossz gúnyát, magunkra venni?

„A magyaroknak nem kell törődnie azzal, hogy mit akar a másik 26 tagállam, csak azzal, hogy mit akarnak a magyarok” – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. Hozzátette: a magyarok nem akarnak egy Európai Unióban lenni az ukránokkal, de azt elismerte, hogy a Tisza Párt szavazóinak többsége támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

„Ha egy szövetségi rendszerben vagyunk valakivel, akkor osztozunk a sorsában, Ukrajna pedig nagyon nehéz sorsú ország. Miért kéne ebben a nehéz sorsában osztozni? Nekünk van saját sorsunk, ami sokkal könnyebb, mint az ukránoké. Miért kéne másnak a rossz sorsát, mint egy rossz gúnyát magunkra venni?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök. Úgy látja, az ukránok sorsa az, hogy Oroszország mellett élnek és folyamatosan háborúban vannak az oroszokkal.

Orbán szerint az európai háborús stratégia, miszerint Oroszország hamarabb fogy ki a pénzből, mint mi, egy tévedésen alapul. A miniszterelnök becslése szerint az Európai Unió eddig 170-180 milliárd eurót költött a háborúra, miközben Európa komoly gazdasági bajban van. Azt délibábnak és illúziónak nevezte, hogy az EU tovább bírja pénzzel és gazdasági erővel, mint Oroszország. „Ez a délibáb össze fog omlani, és ennek súlyos következményei lesznek” – mondta. Azt az ötletet, miszerint a befagyasztott orosz vagyonok kamatait Ukrajna támogatására kellene fordítani, kétségbeesettnek nevezte.

A népességfogyás is szóba került a Kossuth Rádióban. Orbán szerint egy zsugorodó ország nem lehet sikeres, ezért rövidtávon is létkérdés, hogy Magyarországon mennyien vagyunk. Azt elismerte, hogy magánügy, ki hány gyereket vállal, és az állam ebbe nem tud beleszólni.

A kormányfő beszélt a nemzeti konzultációról is, és visszaemlékezett arra, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikusának, Kármán Andrásnak ő „tette ki a szűrét” a kormányból.