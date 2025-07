Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Most a Válasz Online azt írja, a miniszterelnök lánya csak azt követően hozta nyilvánosságra a tényt, hogy ők megkérdezték a BDPST-től, igaz-e, hogy a családjával New Yorkba költözik, és a gyerekek ott folytatják ősztől a tanulmányaikat.

Mint arról beszámoltunk, Orbán Ráhel kedd délután posztolta ki az Instagram-oldalára, hogy felvették egy amerikai egyetemre, így a gyerekek is kint tanulhatnának, de a végleges döntést állítása szerint még nem hozták meg.

