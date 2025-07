Orbán Ráhel amerikai egyetemre nyert felvételt – még gondolkodik

„Éppen 15 éve jöttem haza az Egyesült Államokból, ahol egy nyári szemesztert tanultam a bostoni egyetemen. Már akkor tudtam, hogy egyszer szeretnék visszatérni tanulni Amerikába– most úgy tűnik, talán eljött ennek az ideje.

Az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott bennem az elképzelés, hogy akkor vághatok bele, amikor a legkisebb gyermekem is iskolás lesz. Így nemcsak én fejlődhetek szakmailag, de a gyerekek is sokat tanulhatnak egy új közegben – önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot.

Berci szeptemberben kezdi az iskolát, én pedig felvételt nyertem egy amerikai egyetemre. Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni.

A végleges elhatározás ugyanakkor még előttünk áll – mérlegelünk, gondolkodunk, beszélgetünk róla, családként” – írja Orbán Ráhel.