Orbán Viktor üzent Brüsszelnek és Magyar Péternek – percről percre a Nemzeti Múzeum előtti beszéde

Orbán hadat üzent a szerinte korrupt dollárokból pénzelt civileknek és álcivil szervezeteknek, bíróknak, politikusoknak és mi a szakmánk képviselőinek, azaz nekünk, újságíróknak is.

A Brüsszelből fizetett labancokat a kormányfő szerint visszafordítják – ez a korábban már elsütött szlogen egyértelműen Magyar Péterre vonatkozhat, bár az ő nevét, ahogy eddig, úgy most sem ejti ki Orbán.

Orbán felidézi, hogy a Fidesz (és a KDNP) egymás után négy választást is megnyert. Mint mondta, "Tizenöt éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsordul rajtunk. Nem boldogultak se zsarolással, se pénzzel, se fenyegetéssel”, se brüsszeli nyomással".

Ezt állította a miniszterelnök. Párhuzamot vonva nemcsak 1848-cal, hanem 1956-tal. Orbán szerint most is a szabadságáért harcol a magyar.

„A magyar szabadság eszméje és eredete ezer évre is visszanyúlik, és biztosan sok ezer évig halad még a csillagok között. A magyar szabadság eszménye örökkévaló és időtlen”, és „170 évvel ezelőtt egyetlen hellyel, Pest-Budával forrt össze. A magyar szabadság akkor testet öltött” – mondta beszéde elejéna. miniszterelnök.

Feke Pál is feltűnik.

