Tévedés, hogy 260 forint a Karmelita Menzán a somlói, az infláció oda is betette a lábát

Sokan hozzászóltak az elmúlt napokban a Facebookon ismét körbejárt Karmelita Menza étlapjához, ahol egy menü 850 forint, a húsleves, a csülkös bableves és a borsóleves is egyaránt 300-300 forint.

Sertéssült mustáros mártásban 800 forint, rántott pulykamell 900 forint, a tojással töltött vagdalt 700 forint, míg a burgonyafőzelék 300 forint, a káposztás tészta 360, a zöldfűszeres rizs 360, a túrós-sajtos puliszka 490 forint, a somlói galuska 260, az almás rácsos 290 forint. Volt. Ugyanis ezek a (jelentősen dotált) árak 2019-ből valók, erről akkor a hvg.hu számolt be. Azóta azonban, ha nem is teljes mellszélességgel, de a Karmelita Menzára is benézett az infláció.

Ez kering ismét a közösségi oldalon, pedig már ötéves étlap.

A 2023. április 3-6. közötti héten a húsleves „már” 580 forint, a tormás zöldségleves 780 forint, a rántott sajt 1 050, a rántott sertésszelet 1 400, a bőrös malackaraj roston 1 450, a zöldbabfőzelék 800, a francia lecsó 1 500, a rizs 350, a grillezett zöldség 600, és a somlói galuska már 800 forint volt.

Tavaly májusban, amikor a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentése szerint 22,5 százalékos inflációt mérhettünk Magyarországon,

a 2023. május 8-12. közötti heti étlapról az derül ki, hogy közel egy éve a menüért már nem 850 forintot, hanem 1 650 forintot kellett fizetni a Karmelita Menzán.

Azaz szinte száz százalékos emelés volt Orbán Viktor konyháján, bár még így is jóval alatta maradt a piaci áron működő menza-árakhoz képest.

Ennyi pénzért egyébként az A-menüben lebbencslevest kínáltak BBQ oldalassal és tepsis burgonyával, a B-menüben a leves mellé kapros pulykatokányt tésztával, a C-menüben pedig Waldorf salátát grillezett füstölt sajttal.

A somlói például közel háromszorosára drágult.

A Karmelita étlapja felkerült a Scribd-re

Ugyan a 2024-es árakról nincs még információ, az Orbán Viktor és munkatársai által igénybe vett menza kínálatát nem is lehet megtalálni csak úgy a neten, ezért ami érdekesség még – a Karmelitára is benéző infláción túl –, hogy azt a pár 2023-as étlapot, amit mi is megtaláltunk a világhálón, egy orosz személy töltötte fel a Scribd-re. A Scribd egy kaliforniai, egész pontosan San Francisco-i székhelyű portál, amely magát a világ legnagyobb digitális könyvtáraként definiálja.

A Scribd-et szokták még a „dokumentumok YouTube-jának is nevezni”, hiszen több, mint 170 millió dokumentumot lehet elérni tárhelyén, köztük a Karmelita Menzáét is.

Az oldal a 2007-ben alapított Scribd vállalaté, amely ezen kívül még az Everand (e- és hangoskönyv) és a Slideshare tárhelyszolgáltatót is üzemelteti.

A cég fennállása óta számos esetben sértette meg a személyiségi jogokat, például a Harry Potter írója, JK Rowling is azon írók közé tartozik, akik megdöbbenve fedezték fel könyveiket a Scribd-en, méghozzá ingyenesen letölthető formában. Számos más szerző művei is felkerültek ilyen formában, de az általuk indított kereseteket végül 2010-ben ejtették a cég ellen. A Scribd-et régebben azzal is megvádolták, hogy az „egykori ügyfeleitől történő adatlopásra építette üzletét”, miután számos panasz érkezett, hogy továbbra is havi rendszerességgel számítanak fel díjat azon volt előfizetőknek, akik már jóval a díjak kiszabása előtt lemondták előfizetéseiket.

Regisztrálás előtt azért tájékozódjunk

Ahhoz, hogy a Karmelita Menza tavalyi étlapjait teljes terjedelmében láthassuk, a Scribd regisztrációt tanácsol az olvasónak. Azonban mielőtt ezt megtennénk, mindenképpen olvassuk el a cég úgynevezett „globális adatvédelmi szabályzatát”, mert elég érdekes dolgokat ír. Például azt, hogy „mobilalkalmazásaink alkalmanként személyes adatokat gyűjtenek (például az Ön által használt mobileszköz és operációs rendszer típusa, az alkalmazás beállításai, stb.), amikor Ön ezeket használja”.

Ugyanitt arra is buzdítják az odatévedt látogatót, hogy a kaliforniai lakosok adatvédelmi nyilatkozatát is olvassa el.

Ez utóbbi szintén olyan érzékeny adatok gyűjtését sorolja fel – ha beregisztrálunk –, mint a személyes és bankkártya-adatainkat, a tranzakciós mozgásainkat, az internetes böngészési előzményeinket, vagy a szakmánkkal kapcsolatos információkat, amelyeket – ott van feketén-fehéren – üzleti célokra használhatnak fel. Így jobb átgondolni a regisztrációt, főleg, hogy a legfrissebb Karmelita Menza étlapok még itt sem elérhetőek.

2020 decemberben egyébként a Gundel Étterem és a Miniszterelnökség közös megegyezéssel felbontotta a Karmelita menza üzemeltetésére 2019-ben kötött szerződést. A Karmelita menzát azóta a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár üzemelteti. Honlapjukon kerestük, hogy megtalálható-e esetleg az 5 millió feletti szerződések között a Menzával való együttműködés, de a szerződéseikre, valamint a Közzétételi lista más menüpontjaira kattintva azt írja ki, hogy Error, és azok nem találhatók.